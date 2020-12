“Wir bewe­gen Men­schen” – so lau­te­te das Fir­men­leit­bild, das sich Motor-Nüt­zel zwi­schen Bam­berg und Tir­schen­reuth sowie zwi­schen Hof und Peg­nitz auf die Fah­nen geschrie­ben hat. Das fast 90-jäh­ri­ge Unter­neh­men mit Haupt­sitz in der Nürn­ber­ger Stra­ße in Bay­reuth will aber nicht nur auf den Stra­ßen für Mobi­li­tät sor­gen. Auch mit Bay­reuths Bun­des­li­ga Bas­ket­bal­lern will man wei­ter­hin gemein­sam etwas bewe­gen und hat aus die­sem Grund die bereits lang­jäh­ri­ge Zusam­men­ar­beit noch­mals verlängert.

Das sagt Alex­an­der Pör­ner (Ver­kaufs­lei­ter Groß­kun­den Motor-Nützel):

“Es ist uns bei Motor-Nüt­zel sehr wich­tig, auch in Zei­ten der Coro­na-Pan­de­mie wei­ter­hin ein sta­bi­ler wie zuver­läs­si­ger Part­ner für die Ver­ei­ne in der Regi­on zu sein. Mit der Ver­län­ge­rung des Spon­so­ren-Ver­tra­ges bei medi bay­reuth geht unse­re tol­le Part­ner­schaft bereits in die 8. Ver­län­ge­rung, wor­auf wir auf bei­den Sei­ten durch­aus stolz sein können.”

Das sagt Johan­nes Feu­er­pfeil (Geschäfts­füh­rer medi bayreuth):

„Motor Nüt­zel zeich­net sich nun schon seit vie­len Jah­ren als sehr treu­er Part­ner von medi bay­reuth aus. Es freut mich daher ganz beson­ders, dass wir unse­re Part­ner­schaft auch in die­sen her­aus­for­dern­den Zei­ten gemein­sam fort­füh­ren wer­den. Hier­für möch­te ich mich bei Motor Nüt­zel ganz herz­lich bedanken.”

Zum Unter­neh­men:

Tra­di­ti­on und Fort­schritt – das ist Motor-Nüt­zel. Seit nun fast 90 Jah­ren küm­mert man sich mit Lei­den­schaft ums Auto­mo­bil. Aus einer klei­nen, fami­li­en­geführ­ten Motor­rad­werk­statt gewach­sen, ist Motor-Nüt­zel heu­te einer der größ­ten Auto­händ­ler in Nord­bay­ern. Spe­zia­li­siert hat man sich auf die Mar­ken des Volks­wa­gen-Kon­zerns und ver­treibt star­ke und inno­va­ti­ve Pro­duk­te, gepaart mit erst­klas­si­gem Kun­den­ser­vice und über­ra­gen­der Exper­ti­se im Bereich Mobilität.

Knapp 1.000 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter sor­gen an 13 Stand­or­ten in Ober­fran­ken und der Ober­pfalz täg­lich dafür, Men­schen zu bewe­gen. Ein star­kes Team und die hohe Aus­bil­dungs­quo­te machen Motor-Nüt­zel nicht nur zu einem der größ­ten, son­dern auch zu einem der belieb­te­sten Arbeit­ge­ber in der Regi­on. Wei­ter Infor­ma­tio­nen gibt es im Netz unter www​.motor​-nuet​zel​.de