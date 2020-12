Die Stadt­wer­ke Eber­mann­stadt sanie­ren der­zeit den im Jahr 1927 gebau­ten Quell­sam­mel­schacht der Rüs­sen­ba­cher Quel­le. Der alte Quell­sam­mel­schacht war in Beton­bau­wei­se, mit Ein­stieg von oben durch einen Schacht­deckel, aus­ge­führt. In Hin­blick auf eine zukunfts- und ver­sor­gungs­si­che­re Nut­zung der Quel­le wird ein neu­er Schacht als Fer­tig­bau­teil mit eben­erdi­gem Zugang ein­ge­baut. Vor­ab wur­de der Ein­bau­ort ent­spre­chend vor­be­rei­tet und jetzt der neue Quell­sam­mel­schacht an sei­nen neu­en Bestim­mungs­ort gesetzt. Die­ses Ver­fah­ren hat sich bei den Stadt­wer­ken Eber­mann­stadt auf­grund einer zügi­gen und wirt­schaft­li­chen Bau­wei­se und guten Betriebs­er­fah­run­gen bei wei­te­ren Quell­an­la­gen mehr­fach bewährt.

Bereits im Jahr 2006 wur­de die Rüs­sen­ba­cher Quel­le neu gefasst. Wegen der ste­tig ein­wand­frei­en Trink­was­ser­qua­li­tät und der guten Ergie­big­keit lei­stet die Rüs­sen­ba­cher Quel­le einen wich­ti­gen Bei­trag für eine zuver­läs­si­ge Ver­sor­gung mit Trink­was­ser, unse­rem wich­tig­sten Lebensmittel.