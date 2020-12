Müll­ab­fuhr­ter­mi­ne als per­sön­li­cher Jah­res­ka­len­der online abrufbar

Der Stadt­bau­hof bie­tet neue digi­ta­le Ser­vices in Sachen Abfall­wirt­schaft an. Wer sich über die Abfall- und Wert­stoff­ent­sor­gung im neu­en Jahr infor­mie­ren möch­te, bekommt das Infor­ma­ti­ons­blatt zur Abfall­wirt­schaft 2021 der Stadt Bay­reuth, sowie den per­sön­li­chen Abfuhr­ka­len­der für das Jahr 2021 jetzt online unter www​.abfall​be​ra​tung​.bay​reuth​.de. Ein neu­es Sperr­gut-Por­tal wur­de eben­falls eingerichtet.

Bay­reuths Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind auf­ge­for­dert, die neu­en Online-Ange­bo­te zu nut­zen und, wenn mög­lich, auf den Gang in die städ­ti­schen Dienst­stel­len zu verzichten.

Per­sön­li­cher Online-Abfuhrkalender

Nur weni­ge Klicks sind nötig, um im Inter­net unter www​.abfall​be​ra​tung​.bay​reuth​.de zur hei­mi­schen Adres­se die pas­sen­den Abfuhr­ter­mi­ne für Rest- und Bio­müll, für Gel­ben Sack und Papier­ton­ne auf einen Blick ange­zeigt zu bekom­men. Die Gesamt­über­sicht als Jah­res­ka­len­der kann als PDF her­un­ter­ge­la­den und aus­ge­druckt wer­den. Pik­to­gram­me für Rest- und Bio­ab­fall, Papier oder Gel­ber Sack zei­gen, was an wel­chem Tag abge­holt wird. Abhol­ter­mi­ne und Jah­res­über­sicht kön­nen in die gän­gi­gen Kalen­der­pro­gram­me auf dem mobi­len Gerät oder dem PC impor­tiert werden.

Neu­es Sperrgut-Portal

Bequem und über­sicht­lich ist auch das neue Sperr­gut-Por­tal der Stadt. Unter www​.sperr​gut​.bay​reuth​.de kön­nen die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ihren per­sön­li­chen Sperr­gut­ter­min für das Jahr 2021 ver­ein­ba­ren. Kurz vor dem Abfuhr-Ter­min gibt es dann eine Erin­ne­rung per E‑Mail, damit der ver­ein­bar­te Ter­min nicht ver­ges­sen wird.

Infor­ma­ti­ons­blatt zur Abfall­wirt­schaft 2021

Ob Rest­müll, Wert­stof­fe oder Bio­müll – im Infor­ma­ti­ons­blatt fin­den die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger auch 2021 alles Wis­sens­wer­te rund um die Abfall- und Wert­stoff­ent­sor­gung in der Stadt Bay­reuth. So sind unter ande­rem die Adres­se und Öff­nungs­zeit des Wert­stoff­hofs und ande­rer Ent­sor­gungs­ein­rich­tun­gen auf­ge­li­stet. Eben­falls zu fin­den sind dort alle wich­ti­gen Tele­fon­num­mern der Abfall­wirt­schaft. Das Info­blatt ent­hält zudem einen Abfall­kom­pass, dem man ent­neh­men kann, wo wel­cher Abfall ent­sorgt wer­den kann.