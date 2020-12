Ler­nen und Üben am PRE­MI­UM-Retro­bike „Das haben wir wirk­lich ger­ne gemacht“, so Franz Her­gen­rö­der, Geschäfts­füh­rer der BMW Motor­rad­cen­ter Bau­er GmbH…

Motor­rad­spen­de vom Motor­rad­cen­ter Bau­er Bam­berg an die HWK

Je 5000 EUR an Tex­til­tech­ni­kum Münch­berg und Pro­jekt „Star­tu­p­Lab Hof“ Das neue Tech­ni­kum mit Schwer­punkt Tex­til­tech­no­lo­gie und Kli­ma­ti­sie­rung am Campus…

Bay­reuth –Zum Jah­res­über­gang 2020/2021 fin­det in den Rei­hen des Ret­tungs­fach­per­so­nals der Besat­zung des ADAC-Ret­tungs­flie­gers Chri­stoph 20 ein Per­so­nal­wech­sel statt. Neuer…

Kli­ma­ent­scheid Bay­reuth wirbt für Unter­schrif­ten­kam­pa­gne

“Damit es auch in Zukunft noch wei­ße Weih­nacht in Bay­reuth gibt!” Am Sams­tag, den 12.12. ver­an­stal­tet der Kli­ma­ent­scheid Bay­reuth eine…