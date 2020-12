Der Kita-Aus­bau in Bay­ern geht wei­ter vor­an. Die Staats­re­gie­rung unter­stützt die Kom­mu­nen beim Aus­bau von Betreu­ungs­plät­zen für Kin­der bis zur Ein­schu­lung. Die Gemein­den, die im Rah­men des Son­der­in­ve­sti­ti­ons­pro­gramms geför­dert wer­den, erhal­ten einen Auf­schlag von bis zu 35 Pro­zent­punk­ten auf die regu­lä­re För­de­rung. Jetzt pro­fi­tiert davon der Land­kreis Forch­heim. Bay­erns Fami­li­en­mi­ni­ste­rin Caro­li­na Traut­ner: „Wir schaf­fen maß­ge­schnei­der­te Kin­der­ta­ges­be­treu­ung und unter­stüt­zen die Kom­mu­nen dabei mit Nach­druck. Mein Ziel ist es, dass Fami­li­en den Betreu­ungs­platz bekom­men, den sie sich wün­schen. Ich freue mich sehr, dass in der Kin­der­ta­ges­stät­te in Neun­kir­chen a. Brand 24 neue Betreu­ungs­plät­ze für Kin­der ent­ste­hen. Der Frei­staat unter­stützt die Kom­mu­ne dabei mit einer För­de­rung in Höhe von ins­ge­samt 265.000 Euro.“

Zu dem Son­der­in­ve­sti­ti­ons­pro­gramm erklär­te die Mini­ste­rin: „Seit 2008 unter­stützt der Frei­staat die Gemein­den mas­siv durch zusätz­li­che Mit­tel zum Aus­bau der Kin­der­be­treu­ung. Damit tra­gen wir den geän­der­ten Bedürf­nis­sen der Fami­li­en und den stei­gen­den Gebur­ten­zah­len Rech­nung. Über 1,2 Mil­li­ar­den Euro hat der Frei­staat dafür zur Ver­fü­gung gestellt. Hin­zu kom­men 696 Mil­lio­nen Euro an Bun­des­mit­teln, die in vol­ler Höhe den Kom­mu­nen zu Gute kommen.“

Im 4. Son­der­in­ve­sti­ti­ons­pro­gramm wur­den die 178 Mil­lio­nen Euro an Bun­des­mit­teln mit Lan­des­mit­teln in Höhe von 356 Mil­lio­nen Euro erhöht. Ins­ge­samt wer­den damit rund 63.500 Betreu­ungs­plät­ze für Kin­der bis zur Ein­schu­lung geför­dert. Um den Aus­bau der Betreu­ungs­plät­ze im Vor­schul-Bereich (U6-Aus­bau) wei­ter vor­an­zu­trei­ben, wer­den aus dem Kon­junk­tur- und Kri­sen­be­wäl­ti­gungs­pa­ket wei­te­re bis zu 140 Mil­lio­nen Euro für die Schaf­fung von bis zu 10.000 zusätz­li­chen Betreu­ungs­plät­zen durch den Frei­staat Bay­ern zur Ver­fü­gung gestellt. Auch über die Ver­län­ge­rung des 4. Son­der­in­ve­sti­ti­ons­pro­gramms hin­aus enga­giert sich der Frei­staat wei­ter beim Kita-Aus­bau und för­dert im Rah­men des Baye­ri­schen Finanz­aus­gleichs­ge­set­zes Neu­bau­ten, Erwei­te­run­gen und Gene­ral­sa­nie­run­gen. Die för­der­fä­hi­gen Kosten wer­den, abhän­gig von der Finanz­kraft der Gemein­de, in Höhe von bis zu 80 Pro­zent, in Ein­zel­fäl­len sogar bis zu 90 Pro­zent, erstat­tet. Mini­ste­rin Traut­ner: „Für den Aus­bau der Kin­der­be­treu­ung sind die Mit­tel bestens ein­ge­setzt. Wir wol­len aber auch höch­ste Qua­li­tät in den Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen über­all in Bay­ern. Des­halb lei­sten wir auch hohe Betriebs­ko­sten­zu­schüs­se an die Gemein­den und set­zen zusätz­lich qua­li­ta­ti­ve Akzen­te durch För­der­pro­gram­me. Zum Bei­spiel haben wir einen Lei­tungs- und Ver­wal­tungs­bo­nus ein­ge­führt, um die päd­ago­gi­schen Lei­tun­gen zeit­lich zu entlasten.“