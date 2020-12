Eine För­de­rung in Höhe von 104.000 Euro erhält die Kin­der­ta­ges­stät­te in Schna­bel­waid, um 17 neue Betreu­ungs­plät­ze für Kin­der zu schaf­fen. Die Bay­reu­ther CSU-Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Gud­run Bren­del-Fischer freut sich: „Dass die Erwei­te­rung dring­lich ist, konn­te ich sehen, als ich der Ein­rich­tung mit Bür­ger­mei­ster Hans-Wal­ter Hof­mann einen Besuch abstat­te­te“. Wenn es sich um den Aus­bau der Kin­der­be­treu­ung handelt,seien die För­der­mit­tel immer bestens ein­ge­setzt, sagt Bren­del-Fischer wei­ter. Es sei schließ­lich Ziel, dass die Fami­li­en den Betreu­ungs­platz bekom­men, den sie sich wün­schen. Gemeinden,wie hier Schna­bel­waid, die im Rah­men des Son­der­in­ve­sti­ti­ons­pro­gramms geför­dert wer­den, erhal­ten einen Auf­schlag von bis zu 35 Pro­zent­punk­ten auf die regu­lä­re För­de­rung. Im 4. Son­der­in­ve­sti­ti­ons­pro­gramm wur­den die 178 Mio. Euro an Bun­des­mit­teln mit Lan­des­mit­teln in Höhe von 356 Mio. Euro auf­ge­stockt. Ins­ge­samt wer­den damit rund 63.500 Betreu­ungs­plät­ze für Kin­der bis zur Ein­schu­lung gefördert.