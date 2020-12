Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Bür­ger­treff erneut beschädigt

Bereits zum wie­der­hol­ten Mal (es wur­de berich­tet) wur­de der Bür­ger­treff „Die Scheu­ne“ in der Oden­wald­al­lee von Unbe­kann­ten angegangen.

Im aktu­el­len Fall, in der Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag, wur­de der Schau­ka­sten im Ein­gangs­be­reich auf­ge­bro­chen. Dar­in befind­li­che Pla­ka­te und Fly­er wur­den auf dem Boden ver­streut. An der Vitri­ne ent­stand Sach­scha­den in Höhe von meh­re­ren hun­dert Euro. Die Poli­zei hat ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Sach­be­schä­di­gung gegen Unbe­kannt ein­ge­lei­tet. Hin­wei­se in die­sem Zusam­men­hang nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen unter der Tele­fon­num­mer 09131/760–114 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen Land

Ver­kehrs­un­fall­flucht nach Parkrempler

Ecken­tal – Brand In der Orchi­deen­stra­ße wur­de am 09.12.2020, gegen 17:15 Uhr, ein gepark­ter Pkw beschä­digt. Ein unbe­kann­ter Kfz-Füh­rer tou­chier­te mit sei­nem Pkw beim Aus­par­ken das gepark­te Fahr­zeug und ent­fern­te sich vom Unfall­ort ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge des Unfalls konn­te sich das Kenn­zei­chen des unfall­ver­ur­sa­chen­den Fahr­zeugs mer­ken und mel­de­te dies dem Fahr­zeug­füh­rer des beschä­dig­ten Pkws. Von Sei­ten der Poli­zei ein herz­li­ches Dan­ke­schön an den Zeu­gen, durch des­sen Umsicht eine Auf­klä­rung der Straf­tat und die Regu­lie­rung des Scha­dens mög­lich wird. Den Unfall­ver­ur­sa­cher erwar­tet eine Anzei­ge wegen des Uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfallort.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -