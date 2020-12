“Damit es auch in Zukunft noch wei­ße Weih­nacht in Bay­reuth gibt!”

Am Sams­tag, den 12.12. ver­an­stal­tet der Kli­ma­ent­scheid Bay­reuth eine wei­te­re Ver­an­stal­tung für sei­ne Unter­schrif­ten­kam­pa­gne. Das gro­ße Sam­me­le­vent fin­det ab 10:00 Uhr auf der Max­stra­ße in Höhe des Kar­stadt statt.

Selbst­ver­ständ­lich liegt ein umfas­sen­des Hygie­nekon­zept vor, sodass Hygie­ne­re­ge­lun­gen ein­ge­hal­ten wer­den. Neben einer Kund­ge­bung wird es Musik, Unter­hal­tung und einen Info­stand für alle Inter­es­sier­ten geben. Ziel ist es, kli­ma­neu­tra­le Impul­se für die Weih­nachts­zeit zu schen­ken und wei­te­re Unter­schrif­ten für eine nach­hal­ti­ge Zukunft Bay­reuths zu gewin­nen – damit es auch in Zukunft noch eine wei­ße Weih­nacht in Bay­reuth gibt.

Aktu­el­ler Stand des Unterschriftensammelns

Bis Weih­nach­ten möch­te der Kli­ma­ent­scheid 1800 Unter­schrif­ten, also die Hälf­te der benö­tig­ten Unter­schrif­ten für das Ein­rei­chen eines Bür­ger­be­geh­rens, gesam­melt haben. Laut Leo­nie Rei­chert von Kli­ma­ent­scheid “Wir sind auf einem guten Weg!”

Unter­schrei­ben kann man auf drei ver­schie­de­ne Wei­sen. Man kann an einer Sam­mel­stel­le wie der Ham­ster­backe oder in man­chen Apo­the­ken die Unter­schrift abge­ben oder selbst sam­meln gehen und dann per Post ein­schicken. Dar­über hin­aus gibt es eine Art Lie­fer­dienst mit der man einen Unter­schrif­ten­zet­tel vor­bei­ge­bracht und auch direkt wie­der abge­holt bekommt. „So blei­ben wir auch wäh­rend der kal­ten Win­ter­ta­ge in Bewe­gung“ sagt Lean­der Schnei­der, der mit dem Fahr­rad und Unter­schrif­ten­zet­teln durch Bay­reuth tourt.

Wie es wei­ter geht

Mit vie­len neu­en Pro­jek­ten, span­nen­den Gesprä­chen und wei­te­ren Koope­ra­tio­nen star­tet der Kli­ma­ent­scheid dann ins neue Jahr. Jah­res­vor­satz? Ein kli­ma­neu­tra­les Bay­reuth bis 2030!

Wie kann man den Kli­ma­ent­scheid unter­stüt­zen? UNTER­SCHREI­BE JETZT! Tei­le Neu­ig­kei­ten und sprich über unse­re Bewe­gung! Fol­ge uns auf Social Media! Bleib gespannt auf kom­men­de Aktio­nen und über­ra­sche uns mit dei­nen Ideen! Wir freu­en uns über alle, die mit­ma­chen wol­len! www​.kli​ma​ent​scheid​-bay​reuth​.de