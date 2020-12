Bibli­sche Gedan­ken zu Weih­nach­ten, nicht nur in Corona-Zeiten

Was Her­bert Grö­ne­mey­er schon vor Jahr­zehn­ten gesun­gen hat, gilt die­ses Jahr ganz beson­ders – auch für Weih­nach­ten: „Bleibt alles anders …“

Natür­lich wird Weih­nach­ten auch die­ses Jahr statt­fin­den – aber eben anders…

Das Semi­nar wirft unter die­ser Per­spek­ti­ve einen (neu­en) Blick auf die bibli­schen Weih­nachts­er­zäh­lun­gen, beleuch­tet inter­es­san­te Hin­ter­grün­de und zieht Lini­en in die Gegen­wart: Was kön­nen uns die Tex­te heu­te mit­ge­ben, was ist ihre Bot­schaft „in Zei­ten von Coro­na und überhaupt“.

Das KAB Bil­dungs­werk e.V. lädt am 16. Dezem­ber 2020 um 19.00 Uhr zu die­sem Online-Semi­nar ein. Auch Nicht­mit­glie­der sind herz­lich willkommen.

Refe­rent ist Clau­dio Ettl, Lei­ter des Katho­li­schen Bibel­werks Bam­berg sowie stv. Direk­tor Aka­de­mie CPH, Nürnberg.

Eine Teil­nah­me­ge­bühr wird nicht erhoben.

Anmel­dung erbe­ten bis 14. Dezem­ber 2020 beim KAB Bil­dungs­werk Bam­berg e.V., Lud­wig­s­tr. 25, 96052 Bam­berg – Ein­gang C, Tel. 0951 / 9169116, E‑Mail: kab-​veranstaltungen@​kab-​bamberg.​de oder Home­page: www​.bil​dungs​werk​.kab​-bam​berg​.de