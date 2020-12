Nikolausaktion der SportGruppe Neunkirchen am Brand

Advent, Advent, der Niko­laus rennt

Der jähr­li­che Niko­laus­lauf, bei dem die SG-Mit­glie­der weih­nacht­lich geklei­det durchs stim­mungs­voll beleuch­te­te Neun­kir­chen jog­gen und anschlie­ßend gemüt­lich bei Glüh­wein und Plätz­chen im Ver­eins­heim zusam­men­sit­zen, hat schon lan­ge Tradition.

Die­ses Jahr muss­te Coro­na bedingt eine Alter­na­ti­ve her. Falls Sie schon vor dem 6. Dezem­ber einem oder meh­re­ren sport­li­chen Niko­läu­sen begeg­net sind, dann waren die­se höchst­wahr­schein­lich für den guten Zweck unter­wegs. Denn im Rah­men einer Niko­laus­ak­ti­on, rief die SG ihre Mit­glie­der dazu auf, sich beim Lau­fen im Niko­laus­ko­stüm zu foto­gra­fie­ren und für die gelau­fe­nen Kilo­me­ter Geld zu spen­den. Ins­ge­samt wur­den für die­se Akti­on etwa 385 Kilo­me­ter zurückgelegt.

Von den Spen­den­gel­dern (ca. 450 €) wur­den lokal 40 Kin­der­bü­cher für die Kin­deron­ko­lo­gie Erlan­gen gekauft und die­se dann zusam­men mit einer Foto­col­la­ge über­reicht. Wir wol­len den klei­nen Pati­en­ten in die­ser schwie­ri­gen Pan­de­mie­zeit mit ein­ge­schränk­tem Besuchs­recht, geschlos­se­ner Sta­ti­ons­bi­blio­thek und so manch ande­rer Ein­schrän­kung ein klei­nes Lächeln ins Gesicht zau­bern und sie für eine gewis­se Zeit in eine Traum­welt fern vom Kran­ken­haus­auf­ent­halt entführen.

Die SG Neun­kir­chen wünscht eine besinn­li­che Advents­zeit. Blei­ben Sie fit und gesund!

Mehr Infos unter: www​.sport​grup​pe​-neun​kir​chen​.de