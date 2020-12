Die durch die Pan­de­mie aus­ge­lö­ste Situa­ti­on zwang uns das KIS-Pro­gramm für das Jahr 2020, mit Aus­nah­me der frü­hen Ver­an­stal­tun­gen und der Füh­run­gen und Wan­de­run­gen in der Natur im Som­mer 2020, abzu­sa­gen. Die ter­min­li­che Neu­an­set­zung der Ver­an­stal­tun­gen im Jahr 2021 ist zwar geplant, eine Ter­min­fest­le­gung aus ver­ständ­li­chen Grün­den jedoch gegen­wär­tig noch nicht möglich.

Wir wür­den Ihnen jedoch ger­ne eini­ge Infor­ma­tio­nen zukom­men las­sen, auch in Vor­be­rei­tung auf unse­re wei­te­ren KIS Aktivitäten:

- Gegen­wär­tig aktu­ell ist unser Foto­wett­be­werb „Zeit für Bad Staf­fel­stein” (s. Home­page www​.kis​-bad​staf​fel​stein​.de ) und die Krip­pen­aus­stel­lung in Zusam­men­ar­beit mit der Adam Rie­se-Unter­neh­mer­ge­mein­schaft Bad Staffelstein.

- Die Reno­vie­rung der Alten Dar­re ist weit­ge­hend abge­schlos­sen und es ist ein wun­der­schö­ner, zeit­ge­mä­ßer Ver­an­stal­tungs­raum ent­stan­den. Gear­bei­tet wird noch im Umgriffs­be­reich und am Ein­gang. Unser durch die Bau­maß­nah­men zeit­wei­se aus­ge­setz­ter Miet­ver­trag wird zum 1. Janu­ar 2021 wie­der zu alten Bedin­gun­gen akti­viert, so dass wir ab die­sem Zeit­punkt die Alte Dar­re wie­der nut­zen können.

- Die über­fäl­li­ge Mit­glie­der­ver­samm­lung mit Neu­wahl der Vor­stand­schaft wird, so bald es die Umstän­de zulas­sen, in der Alten Dar­re durch­ge­führt werden.

- Unser geplan­tes Buch „Kunst und Kul­tur in Bad Staf­fel­stein und im Ober­main­ge­biet III” wird im Februar/​März 2021 ver­öf­fent­licht wer­den, auch um die­se weit­ge­hend ver­an­stal­tungs­ar­me Zeit etwas zu fül­len. Dazu ist ein PDF mit den bereits fer­ti­gen Bei­trä­gen und denen, die sich in Vor­be­rei­tung befin­den, bei­gefügt. Alle Autoren der noch nicht abge­schlos­se­nen Bei­trä­ge bit­ten wir um Abga­be der Bei­trä­ge bis Anfang Janu­ar 2021. Falls Sie per­sön­lich noch Beiträge/​Themen, die in das Buch auf­ge­nom­men wer­den könn­ten, oder Vor­schlä­ge hier­für hät­ten, bit­ten wir um Kon­takt­auf­nah­me ( hermann-heinrich.hacker@t‑online.de ). Ins­be­son­de­re betrifft die­se unse­re „Zeitzeugen”-Reihe.