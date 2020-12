Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Autos zer­kratzt

BAM­BERG. Sach­scha­den von etwa 5000 Euro wur­de an einem roten Pkw Kia zwi­schen Sams­tag­abend, 18.00 Uhr, und Sonn­tag­früh, 10.00 Uhr, in der Klo­ster-Lang­heim-Stra­ße hin­ter­las­sen. Ein Unbe­kann­ter hat das Fahr­zeug zerkratzt.

BAM­BERG. Zwi­schen dem 01. und 05. Dezem­ber die­sen Jah­res wur­de in der Wei­ßen­burg­stra­ße die lin­ke Fahr­zeug­sei­te eines dort abge­stell­ten schwar­zen Seat Leon zer­kratzt. Hier beläuft sich der Sach­scha­den auf etwa 200 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg – Land

Wer kennt die Täter?

LICH­TEN­EI­CHE. In der Nacht zum Sonn­tag streif­ten meh­re­re Jugend­li­che laut­stark durch die Gun­dels­hei­mer Stra­ße und beschä­dig­ten dabei das Gar­ten­tür­chen eines Anwe­sens sowie die Grund­stücks­hecke. Zudem stell­ten sie diver­se Gegen­stän­de von einem Haus zum ande­ren und klin­gel­ten an den Türen. Ins­ge­samt rich­te­ten sie dabei einen Scha­den von etwa 200 Euro an.

Die drei männ­li­chen Per­so­nen wer­den von Zeu­gen auf ca. 16 – 20 Jah­re geschätzt. Zwei von ihnen waren schwarz geklei­det, einer trug eine wei­ße Kapuzenjacke.

Wer kann der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, Hin­wei­se geben?

Wo sind die Kenn­zei­chen BA-RB 1058?

HALL­STADT. Die bei­den amt­li­chen Kenn­zei­chen BA-RB 1058 eines Renault Twin­go ent­wen­de­ten Unbe­kann­te am Sonn­tag zwi­schen 5.30 Uhr und 16 Uhr. Das Fahr­zeug stand zur Tat­zeit im Hof eines Anwe­sens in der Adolf-Wächter-Straße.

Wer hat zur Tat­zeit ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Mel­dun­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

Rad­fah­rer muss­te nach Sturz ins Krankenhaus

DASCHEN­DORF. Mit leich­ten Ver­let­zun­gen muss­te am spä­ten Sonn­tag­nach­mit­tag ein Rad­fah­rer durch den Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Auf einem Feld­weg stürz­te der 17-Jäh­ri­ge offen­sicht­lich auf­grund eines Fahr­feh­lers und zog sich eine Schul­ter­ver­let­zung zu.

Unfall­flucht beobachtet

PETT­STADT. Beim Rück­wärts­aus­par­ken stieß der Fah­rer eines wei­ßen Seat am Sonn­tag­mit­tag gegen 11 Uhr gegen einen in der Ring­stra­ße gepark­ten Maz­da. Obwohl ein Scha­den von ca. 1.500 Euro ent­stand, fuhr der Ver­ur­sa­cher davon, ohne die Poli­zei zu ver­stän­di­gen. Auf­merk­sa­me Zeu­gen beob­ach­te­ten jedoch die Unfall­flucht und konn­ten den auf­neh­men­den Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land so wert­vol­le Hin­wei­se zur Ermitt­lung des Unfall­flüch­ti­gen geben.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Fahr­übun­gen fie­len auf

Hall­stadt. Die Fahr­übun­gen, die eine 16jährige mit dem Vol­vo ihres, auf dem Bei­fah­rer­sitz sit­zen­den Vaters, am Sonn­tag­abend auf dem Park­plat­zes eines Ein­kauf­zen­trums aus­führ­te, fie­len einer Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei auf. Anzei­gen wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis gegen die Toch­ter und wegen Zulas­sens des Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis gegen den 56jährigen Fahr­zeug­hal­ter sind nun die Folge.

Poli­zei­prä­si­di­um Ober­fran­ken – Land­kreis Bamberg

Graf­fi­ti an Mau­er angebracht

STRUL­LEN­DORF, LKR. BAM­BERG. Graf­fi­ti an eine Mau­er beim Rat­haus in Strul­len­dorf brach­ten bis­lang Unbe­kann­te in der Nacht auf Frei­tag an. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Mithilfe.

Mit schwar­zer Far­be sprüh­ten die Täter in der Zeit von Don­ners­tag, 17 Uhr, bis Frei­tag, gegen 11.45 Uhr, zwei poli­tisch moti­vier­te Schrift­zü­ge an die Beton­mau­er des bar­rie­re­frei­en Zugangs zum Rat­haus in der Forch­hei­mer Stra­ße. Dadurch ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von zir­ka 500 Euro.

Zeu­gen, die ins­be­son­de­re in der Nacht zum Frei­tag ver­däch­tig Per­so­nen im Bereich des Rat­hau­ses gese­hen haben, mel­den sich bit­te bei der Kri­po Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Zeu­gen für Unfall­flucht in St. Geor­gen gesucht

Erheb­li­chen Sach­scha­den ver­ur­sach­te ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag im Stadt­teil St. Georgen.

Eine böse Über­ra­schung erleb­te der Hal­ter eines wei­ßen 3‑er BMW mit Kenn­zei­chen aus dem Zulas­sungs­be­reich Markt­red­witz, der sein Fahr­zeug in der Stra­ße St. Geor­gen geparkt hat­te. Über Nacht war sein Pkw an der Rück­sei­te ange­fah­ren und um zwei Meter nach vor­ne gescho­ben wor­den. Der Scha­den an der lin­ken hin­te­ren Fahr­zeug­sei­te wird auf min­de­stens 2500 Euro geschätzt.

Fremd­lack sowie Fahr­zeug­tei­le des ver­ur­sa­chen­den Fahr­zeugs konn­ten vor Ort gesi­chert wer­den. Ermitt­lun­gen wegen Ver­kehrs­un­fall­flucht wur­den eingeleitet.

Zeu­gen, die even­tu­ell sach­dien­li­che Beob­ach­tun­gen machen konn­ten, wer­den gebe­ten, sich unter Tel.: 0921/506‑2130 bei der PI Bay­reuth-Stadt zu melden.

Ohne Mas­ke ange­hal­ten – Wider­stand und Beleidigung

Trotz mehr­fa­cher Beleh­rung äußerst unko­ope­ra­tiv ver­hielt sich ein Mann bei einer Kon­trol­le am Sonn­tag­nach­mit­tag. Die Kon­se­quenz sind meh­re­re Anzei­gen gegen ihn.

Der 41-Jäh­ri­ge aus Bay­reuth wur­de von Beam­ten der Bereit­schafts­po­li­zei, wel­che zur Über­wa­chung der Coro­na-Regeln ein­ge­setzt waren, im Bereich des Stern­plat­zes ange­hal­ten. Grund dafür war das Feh­len eines vor­ge­schrie­be­nen Mund-/Na­sen­schut­zes. Trotz zwei­ma­li­ger Beleh­rung und Auf­for­de­rung, eine Mas­ke anzu­le­gen, ver­such­te der Mann ein­fach wei­ter­zu­ge­hen. Bei der fol­gen­den Fest­hal­tung wehr­te sich der Mann und muss­te schließ­lich zu Boden gebracht und gefes­selt wer­den. Zudem belei­dig­te der Mann die ein­ge­setz­ten Beam­ten mit diver­sen Kraft­aus­drücken. Er wur­de zur Fest­stel­lung sei­ner Per­so­na­li­en zur nahe­ge­le­ge­nen PI Bay­reuth-Stadt ver­bracht. Nach­dem er sich wie­der beru­higt hat­te, konn­te er sei­nen Weg fortsetzen.

Den Mann erwar­ten Anzei­gen wegen Ver­sto­ßes gegen das Infek­ti­ons­schutz­ge­setz, Wider­stand gegen Voll­streckungs­be­am­te und Beleidigung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

- Fehl­an­zei­ge -