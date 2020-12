Coro­na-Fall­zah­len in Stadt und Land­kreis Bayreuth

Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz beträgt im Land­kreis 109,91 und in der Stadt Bay­reuth 124,35.

Seit dem Vor­tag sind 17 neue posi­ti­ve Coro­na-Test­ergeb­nis­se ein­ge­gan­gen, neun aus dem Land­kreis und acht aus der Stadt Bay­reuth. Heu­te sind im Land­kreis 183 und in der Stadt Bay­reuth 148 Per­so­nen nach­weis­lich mit dem Coro­na-Virus CoV‑2 infi­ziert. Ins­ge­samt 15 Per­so­nen wer­den sta­tio­när in einer Kli­nik wegen COVID-19 behan­delt, davon drei aus dem Land­kreis und sie­ben aus der Stadt. Aus dem Land­kreis sind bis­her 30 und aus der Stadt Bay­reuth 13 Per­so­nen an den Fol­gen der Infek­ti­ons­krank­heit COVID-19 verstorben.

Als gene­sen gel­ten 892 Per­so­nen aus dem Land­kreis und 641 aus der Stadt, dar­un­ter sowohl Per­so­nen, die mit typi­scher Sym­pto­ma­tik erkrankt gewe­sen waren, aber auch sol­che, bei denen trotz feh­len­der Krank­heits­zei­chen ein posi­ti­ver Test auf CoV‑2 vor­ge­le­gen hat­te. Seit Aus­bruch der Pan­de­mie wur­den ins­ge­samt im Land­kreis 1.105 und in der Stadt Bay­reuth 802 Per­so­nen posi­tiv auf die­ses Coro­na-Virus getestet.

In Bay­reuth muss­ten sich jeweils wegen eines posi­tiv gete­ste­ten Schü­lers 88 Schü­le­rin­nen und Schü­ler sowie 15 Lehr­kräf­te des Wirt­schafts­wis­sen­schaft­li­chen Gym­na­si­ums (WWG) wie auch 86 Schü­le­rin­nen und Schü­ler sowie sechs Lehr­kräf­te des Markrgrä­fin-Wil­hel­mi­ne-Gym­na­si­ums (MWG) in Qua­ran­tä­ne begeben.

95 neue Coro­na-Fäl­le im Hofer Land – 25 Per­so­nen aus Qua­ran­tä­ne ent­las­sen – Ein wei­te­rer Todes­fall im Land­kreis Hof

In Stadt und Land­kreis Hof sind 95 wei­te­re Per­so­nen Coro­na-posi­tiv gete­stet wor­den. 54 davon kom­men aus dem Land­kreis, 41 Fäl­le kom­men aus der Stadt. Die Zahl der bis­her fest­ge­stell­ten Coro­na-Fäl­le im Land­kreis und der Stadt Hof steigt damit auf 2397 Personen.

Da 25 Per­so­nen wie­der aus der häus­li­chen Iso­lie­rung ent­las­sen wer­den konn­ten, liegt die Zahl der aktu­el­len Fäl­le bei 529 Per­so­nen. 1815 Per­so­nen gel­ten als genesen.

Unter­des­sen bestä­tigt die Gesund­heits­be­hör­de des Land­krei­ses und der Stadt Hof einen wei­te­ren Todes­fall in Zusam­men­hang mit dem Coro­na-Virus. Dabei han­delt es sich um eine 81-jäh­ri­ge Frau aus dem Land­kreis Hof die mit dem Coro­na-Virus verstarb.

Unse­re auf­rich­ti­ge Anteil­nah­me gilt den Ange­hö­ri­gen der Verstorbenen.

Die Zahl der Todes­fäl­le von Coro­na-Infi­zier­ten im Hofer Land steigt auf 53 an.

Die 529 Fäl­le ver­tei­len sich wie folgt auf Stadt und Landkreis:

Land­kreis Hof: 287

Stadt Hof: 242

Dar­aus erge­ben sich fol­gen­de 7‑Ta­ges-Inzi­denz­wer­te (Berech­nung laut RKI):