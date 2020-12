Auf­grund der anhal­ten­den Coro­na-Pan­de­mie wer­den fol­gen­de Gast­spie­le verschoben:

Gast­spiel von Hel­mut Schleich

am 18. Dezem­ber 2020 – 20.00 Uhr

in der Neu­Stadt­Hal­le am Schloss (Würz­bur­ger Str. 48 – Neu­stadt an der Aisch)

neu­er Ter­min: noch nicht festgelegt.

Kon­zert von Boppin´B

am 08. Janu­ar 2021 – 20.00 Uhr

in der Neu­Stadt­Hal­le am Schloss (Würz­bur­ger Str. 48 – Neu­stadt an der Aisch)

neu­er Ter­min: noch nicht fest­ge­legt – muss sehr wahr­schein­lich eben­falls ver­legt werden!

ACH­TUNG: Wir arbei­ten im Moment mit Hoch­druck dar­an, Ersatz­ter­mi­ne mit den Künst­lern und mit der Neu­Stadt­Hal­le am Schloss abzustimmen.

Sobald wir kon­kre­te Nach­hol­ter­mi­ne fixie­ren konn­ten, wer­den wir Sie umge­hend dar­über informieren.

Ger­ne kön­nen Sie aktu­el­le Infor­ma­tio­nen auch auf unse­rer Home­page www.ax‑t.de abrufen.

Die gekauf­ten Tickets sind unein­ge­schränkt für die Nach­hol­ter­mi­ne gültig!

Wir bit­ten um Ihr Verständnis!

i.A. Ker­stin Bohlender

Ax.T. Ver­an­stal­tungs­or­ga­ni­sa­ti­on