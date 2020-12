Tim Par­gent: „Wich­ti­ger Bau­stein für die inter­dis­zi­pli­nä­re For­schung im Pro­fil­feld Afrikawissenschaften.“

Der Haus­halts­aus­schuss des Baye­ri­schen Land­tags hat in sei­ner heu­ti­gen Sit­zung das For­schungs­ge­bäu­de für Afri­ka­stu­di­en an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth geneh­migt. Der Bay­reu­ther Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Tim Par­gent, selbst Mit­glied im Haus­halts­aus­schuss, zeigt sich sehr erfreut: „Die Geneh­mi­gung des For­schungs­neu­baus ist einer­seits Lohn für den kon­ti­nu­ier­li­chen Ein­satz der Uni­ver­si­tät und ander­seits ein Beweis für die her­aus­ra­gen­de und welt­weit ver­netz­te For­schungs­tä­tig­keit der Wissenschaftler*innen an der Uni­ver­si­tät Bayreuth.“

Die geplan­te Bau­flä­che des Neu­baus liegt auf dem Cam­pus­ge­län­de der Uni­ver­si­tät Bay­reuth öst­lich der Zen­tral­bi­blio­thek. Im Außen­be­reich soll der Baum­be­stand wei­test­ge­hend erhal­ten blei­ben. Der rei­ne For­schungs­bau wird auch durch den Bund geför­dert. Da eine Ver­ga­be in Total­un­ter­neh­mer­schaft erfol­gen soll, kann zu den kal­ku­lier­ten Kosten öffent­lich kei­ne Aus­sa­ge getrof­fen werden.