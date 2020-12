In den kom­men­den Tagen müs­sen sich Bay­reuths Auto­fah­rer auf­grund von Bau­ar­bei­ten auf wei­te­re Stra­ßen­sper­run­gen im Stadt­ge­biet einstellen:

Königs­al­lee: Wegen Bau­ar­bei­ten wird die Königs­al­lee ab Mon­tag, 7. Dezem­ber, bis Mitt­woch, 16. Dezem­ber, im Bereich der Haus­num­mer 76 (zwi­schen den Ein­mün­dun­gen Am Eichel­berg und Hühl­weg) halb­sei­tig gesperrt. Die Ver­kehrs­re­ge­lung erfolgt mit einer Ampel­an­la­ge. Da wäh­rend der ver­kehrs­rei­chen Zei­ten mit Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen gerech­net wer­den muss, wer­den orts­kun­di­ge Auto­fah­rer gebe­ten, die­sen Bereich weit­räu­mig zu umfahren.

Pot­ten­stei­ner Stra­ße: Die Pot­ten­stei­ner Stra­ße wird ab Mon­tag, 7. Dezem­ber, bis Mitt­woch, 23. Dezem­ber, im Bereich zwi­schen der Ein­mün­dung Wil­helm-Busch-Stra­ße und Justus-Lie­big-Stra­ße wegen Kanal­ar­bei­ten voll­stän­dig gesperrt. Die Umlei­tung ist beschil­dert, sie führt über die Leib­niz­stra­ße und Lud­wig-Tho­ma-Stra­ße. Anlie­ger­ver­kehr ist stadt­aus­wärts bis zur Wil­helm-Busch-Stra­ße möglich.

Dah­li­en­weg: Der Dah­li­en­weg wird eben­falls ab Mon­tag, 7. Dezem­ber, bis Frei­tag, 11. Dezem­ber, im Bereich der Haus­num­mer 11 wegen Bau­ar­bei­ten voll­stän­dig gesperrt. Anlie­ger­ver­kehr ist aus bei­den Rich­tun­gen jeweils bis zur Bau­stel­le mög­lich. Die Umlei­tung ist beschildert.

Lip­pa­cher­stra­ße: Auch die Lip­pa­cher­stra­ße wird ab Mon­tag, 7. Dezem­ber, bis Frei­tag, 11. Dezem­ber, im Bereich zwi­schen Karl-Hugel-Stra­ße und Frö­bel­stra­ße wegen Asphal­tie­rungs­ar­bei­ten halb­sei­tig gesperrt. In die­sem Zusam­men­hang wird in der Lip­pa­cher­stra­ße eine Ein­bahn­stra­ße in Fahrt­rich­tung Frö­bel­stra­ße ein­ge­rich­tet. Die Umlei­tung ist beschil­dert; sie führt über Frö­bel­stra­ße, Hoff­mann-von-Fal­lers­le­ben-Stra­ße und Mosin­ger Stra­ße bzw. über Frö­bel­stra­ße, Kulm­ba­cher Stra­ße und Kreuz.

Eine Über­sicht aktu­el­ler Bau­stel­len im Stadt­ge­biet gibt es auch im Inter­net unter https://​bau​stel​len​.bay​reuth​.de.