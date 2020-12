Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Laden­de­tek­tiv mit Reiz­gas angegangen

Zu einem Über­griff auf einen Laden­de­tek­tiv kam es am gest­ri­gen Frei­tag­nach­mit­tag in einem Super­markt am Markt­platz in Erlangen.

Eine nament­lich noch unbe­kann­te weib­li­che Per­son fiel dort u.a. durch ihre feh­len­de Mund- Nasen-Bedeckung auf. Nach­dem sie dar­auf auf­merk­sam gemacht wur­de, ver­ließ sie das Geschäft, aller­dings hat­te sie hier bereits eini­ge Gegen­stän­de unbe­zahlt eingesteckt.

Hier­auf wur­de sie dann vom Laden­de­tek­tiv ange­spro­chen. Im Büro des Detek­tivs dann, als es dar­um ging, ihre Per­so­na­li­en fest­zu­stel­len, stand die Frau plötz­lich auf und sprüh­te die­sem mit einem Reiz­stoff­sprüh­ge­rät aus kür­ze­ster Ent­fer­nung ins Gesicht. Im Anschluss ging sie flüchtig.

Die sofort hin­zu­ge­zo­ge­ne Erlan­ger Poli­zei konn­te, trotz einer grö­ße­ren Fahn­dung, die Dame nicht mehr auf­grei­fen. Der Detek­tiv muss­te durch den Ret­tungs­dienst leicht ver­letzt in ein Kran­ken­haus ver­bracht werden.

Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und ein Straf­ver­fah­ren u.a. wegen Laden­dieb­stahls mit Waf­fen und gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung ein­ge­lei­tet, ersten Täter­hin­wei­sen wird nachgegangen.

Brand in Hoch­haus geht rela­tiv glimpf­lich aus

Viel Glück hat­ten die Bewoh­ner eines Hoch­hau­ses in der Wichern­stra­ße, als es dort in der Nacht vom Frei­tag auf den Sams­tag zu einem Brand kam. Aus bis­lang noch unge­klär­ter Ursa­che brann­te es plötz­lich auf einem Bal­kon im 6.OG des Gebäu­des. Dort war her­um­lie­gen­der Müll in Brand geraten.

Durch das schnel­le und beherz­te Ein­grei­fen eines Bewoh­ners, der den Brand im Anfangs­sta­di­um löschen konn­te, konn­te Schlim­me­res ver­hin­dert wer­den. Die spä­ter hin­zu­ge­zo­ge­ne Erlan­ger Feu­er­wehr lösch­te den Brand noch end­gül­tig ab und stell­te vor Ort ledig­lich einen Scha­den von ca. 5.000,- Euro fest.

Ein wei­te­rer Bewoh­ner des Hau­ses wur­de durch den Ret­tungs­dienst mit Ver­dacht auf eine Rauch­gas­ver­gif­tung unter­sucht, konn­te jedoch unver­letzt wie­der ent­las­sen werden.

Von poli­zei­li­cher Sei­te wur­den erste Ermitt­lun­gen wegen des Ver­dachts einer fahr­läs­si­gen Brand­stif­tung in die Wege geleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ver­kehrs­un­fall­flucht in Herpersdorf

Am 03.12.2020, gegen 11:30 Uhr, tou­chier­te ein bis dato unbe­kann­ter Pkw-Füh­rer mit der rech­ten Sei­te sei­nes Pkw die Haus­ecke eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses in Her­pers­dorf. Es kam zu nicht uner­heb­li­chem Sach­scha­den. Der Bewoh­ner bemerk­te dar­auf­hin, dass sich ein roter Pkw, mit mög­li­cher­wei­se Lau­fer Kenn­zei­chen, uner­laubt vom Unfall­ort ent­fern­te. Die Poli­zei in Utten­reuth ermit­telt wegen uner­laub­tem Ent­fer­nen vom Unfall­ort und nimmt sach­dien­li­che Hin­wei­se entgegen.

Dieb­stahl aus Lager­hal­le in Herpersdorf

Im Lau­fe der Woche vom 29.11. bis zum 03.12.2020 kam es in Her­pers­dorf zu einem Dieb­stahl aus einer Lager­hal­le inmit­ten der Ortschaft.

Hier­bei ver­schaff­ten sich einer oder meh­re­re unbe­kann­te Täter Zutritt zu der Lager­hal­le, indem sie die dor­ti­gen Tore öff­ne­ten und in die Hal­le betra­ten. Fast schon ziel­ge­rich­tet lie­fen die Täter in ein geson­der­tes Abteil der Hal­le, in wel­chem sich hoch­wer­ti­ge Motor­ket­ten­sä­gen sowie diver­se Akku-Elek­tro­ge­rä­te befan­den und nah­men die Maschi­nen uner­laubt an sich. Das erbeu­te­te Die­bes­gut hat­te einen Wert von schät­zungs­wei­se 5000 €. Täter­hin­wei­se lie­gen bis dato nicht vor.

Die Poli­zei Erlan­gen-Land in Utten­reuth ermit­telt wegen Dieb­stahls. Für sach­dien­li­che Hin­wei­se wen­den Sie sich bit­te an die nächst­ge­le­ge­ne Poli­zei­dienst­stel­le oder direkt an die Poli­zei Erlan­gen-Land in Utten­reuth, Tel. 09131–760514.

B 2 bei Herolds­berg – Alko­ho­li­sier­ter Auto­fah­rer ver­ur­sacht Verkehrsunfall

In der Nacht auf den 05.12.2020 ver­ur­sach­te ein alko­ho­li­sier­ter Auto­fah­rer auf Höhe des India­ner­spiel­plat­zes einen Ver­kehrs­un­fall. Bei der Fahrt von Nürn­berg in Rich­tung Grä­fen­berg hat­te ein Auto­fah­rer aus Grä­fen­berg, auf Grund von Alko­ho­li­sie­rung sein Fahr­zeug nicht mehr im Griff. So nahm er mit die­sem zunächst eini­ge Warn­ba­ken mit, im Anschluss prall­te er zunächst gegen die lin­ke, und zuletzt auch gegen die rech­te Leit­plan­ke. Dort kam das Fahr­zeug schließ­lich auch zum Ste­hen. Der Auto­fah­rer blieb glück­li­cher­wei­se unver­letzt. Sein Fahr­zeug war jedoch nicht mehr fahr­be­reit. Ein Alko­test ergab eine Atem­al­ko­hol­kon­zen­tra­ti­on von über 1 mg/​l. Gegen den Auto­fah­rer wird nun poli­zei­lich ermit­telt. Auf die­sen kann nun neben einer Geld­stra­fe auch der Ent­zug der Fahr­erlaub­nis zukommen.

Vor­fahrts­ver­stoß in Bubenreuth

Am Frei­tag, den 04.12.2020, kam es am spä­ten Abend zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Sach­scha­den. Hier­bei fuhr ein PKW-Len­ker auf der Staats­stra­ße 2244 mit sei­nem schwar­zen Audi von Erlan­gen kom­mend in Fahrt­rich­tung Baiersdorf.

Beim Ein­fah­ren in den dor­ti­gen Kreis­ver­kehr, über­sah er einen im Kreis­ver­kehr befind­li­chen PKW-Len­ker. Es ent­stand Sach­scha­den an den jewei­li­gen Fahr­zeug­fron­ten. Ver­letzt wur­de bei die­sem Unfall nie­mand und bei­de Fahr­zeug­len­ker konn­ten nach der Ver­kehrs­un­fall­auf­nah­me ihre Fahrt fortsetzen.

Rauch­ent­wick­lung nach Befeu­ern des Kachelofens

Utten­reuth- Am Abend des 04. Dezem­bers kam es in einem Ein­fa­mi­li­en­haus in der Les­sing­stra­ße in Utten­reuth, zu einer star­ken Rauchentwicklung.

Aus unge­klär­ter Ursa­che kam aus dem Kachel­ofen, nach dem Anschü­ren durch die 84-jäh­ri­ge-Haus­be­woh­ne­rin, star­ker Rauch. Ein Anwoh­ner bemerk­te den Vor­fall und ver­stän­dig­te die hie­si­ge Feu­er­wehr. Zu einem Brand außer­halb des Kachel­ofens kam es nicht. Die freiw. Feu­er­wehr lüf­te­te die Räum­lich­kei­ten gut durch, wäh­rend die Haus­be­woh­ne­rin durch die anwe­sen­den Ret­tungs­sa­ni­tä­ter medi­zi­nisch ver­sorgt wur­de. Ver­letzt wur­de sie zum Glück nicht und kam mit einem Schrecken davon.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -