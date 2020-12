Im Senio­ren­haus Rosen­bühl der Dia­ko­nie Hoch­fran­ken in Hof sind 24 neue Coro­na-Fäl­le auf­ge­tre­ten. Dabei han­delt es sich um 16 Bewoh­ner und acht Mit­ar­bei­ter. Drei Bewoh­ner wur­den bereits in den ver­gan­ge­nen Tagen posi­tiv gete­stet, einer davon ver­starb inzwi­schen. Damit sind aktu­ell 26 Coro­na-Fäl­le in der Ein­rich­tung bekannt.