Poli­zei­prä­si­di­um Mit­tel­fran­ken warnt vor fal­schen Hand­wer­kern

Am ver­gan­ge­nen Mon­tag (23.11.2020) hat­ten ver­mut­lich fal­sche Hand­wer­ker an einem Haus in Immel­dorf, einem Orts­teil von Lich­ten­au, unauf­ge­for­dert Dach­sa­nie­rungs­ar­bei­ten begonnen…