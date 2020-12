Auf­grund von Bau­ar­bei­ten an der Ein­mün­dung in das Indu­strie­ge­biet Tros­dorf müs­sen die Bus­se der Linie 906 vom 7. bis vor­aus­sicht­lich 16. Dezem­ber eine Umlei­tung neh­men. Die Hal­te­stel­le „Tros­dorf Indu­strie­ge­biet“ kann nicht bedient wer­den. Statt­des­sen wird in die­sem Zeit­raum eine Ersatz­hal­te­stel­le gegen­über der NOR­MA bedient.