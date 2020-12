Die Initia­ti­ve „Bür­ger­be­we­gung 20Plus1“ hat bei der Stadt­ver­wal­tung für Dezem­ber vier Kund­ge­bung gegen die staat­li­chen Maß­nah­men zur Bekämp­fung der Coro­na-Pan­de­mie ange­mel­det. Sie fin­den an den drei Sams­ta­gen, 5., 12. und 19. Dezem­ber, sowie am Sonn­tag, 27. Dezem­ber, jeweils von 17 bis 19 Uhr, am Nep­tun­brun­nen in der Fuß­gän­ger­zo­ne Maxi­mi­li­an­stra­ße statt.

Kund­ge­bung zur Hochschulnovelle

Bei der Stadt­ver­wal­tung wur­de von pri­va­ter Sei­te für Frei­tag, 11. Dezem­ber, eine Kund­ge­bung zum The­ma „Stoppt die baye­ri­sche Hoch­schul­no­vel­le“ ange­mel­det. Sie fin­det am Frei­tag, 11. Dezem­ber, von 14 bis 15 Uhr, in der Fuß­gän­ger­zo­ne Maxi­mi­li­an­stra­ße statt