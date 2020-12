Am Sams­tag­abend emp­fängt der HC Erlan­gen den SC DHfK Leip­zig in der Are­na Nürn­ber­ger Ver­si­che­rung. Gegen die Gäste aus dem Osten wol­len die Fran­ken sich vor allem im Angriffs­spiel stei­gern, damit die Punk­te in Fran­ken blei­ben. Anwurf der Par­tie des 11. Spiel­tags ist um 20:45 Uhr. SKY Sport 7 über­trägt das Spiel live.

Der näch­ste Geg­ner des HC Erlan­gen fei­er­te zuletzt einen 33:29-Sieg gegen das Top Team SC Mag­de­burg. Zuvor kam das Team von Trai­ner And­re Haber gegen Balin­gen und Lem­go nicht über ein Unent­schie­den hin­aus. Nach zwei Nie­der­la­gen in Fol­ge leg­te HC-Trai­ner Micha­el Haaß in der Vor­be­rei­tung auf das Duell gegen Leip­zig den Fokus vor allem auf das Angriffs­spiel sei­ner Mann­schaft. Nach­dem beim TBV Lem­go bereits eine deut­li­che Stei­ge­rung in der Abwehr erkenn­bar gewe­sen ist, soll am Sams­tag nun auch das Angriffs­spiel ange­kur­belt wer­den. „Wir müs­sen es am Sams­tag schaf­fen, sowohl im Angriff als auch in der Abwehr voll da zu sein. Wir haben daher in die­ser Woche inten­siv an unse­ren Abläu­fen gear­bei­tet“, so Trai­ner Micha­el Haaß.

Der SC DHfK Leip­zig hat sich vor der Sai­son das Ziel gesetzt, sei­ne beste Bun­des­li­ga­sai­son zu spie­len. Was zeit­gleich bedeu­tet, dass der 8. Tabel­len­platz aus der Sai­son 17/18 über­trof­fen wer­den soll. Die ambi­tio­nier­ten Gäste haben mit Phil­ipp Weber einen beson­ders tor­ge­fähr­li­chen Rück­raum-Shoo­ter in ihren Rei­hen. Auch über die Außen­po­si­tio­nen ist der näch­ste Geg­ner des HC Erlan­gen über­aus erfolg­reich. „Leip­zig pro­fi­tiert von sei­nem schnel­len Umschalt­spiel. Wir müs­sen es schaf­fen, die­ses am Sams­tag durch ein schnel­les Rück­zugs­ver­hal­ten zu unter­bin­den“, sagt Haaß auf der Pres­se­kon­fe­renz vor dem Spiel.

Gegen den SC DHfK Leip­zig lie­fer­te sich der HC Erlan­gen in der Ver­gan­gen­heit in der Regel hart sehr kampf­be­ton­te und enge Spie­le. Gäste Coach And­re Haber erwar­tet am mor­gi­gen Sams­tag ein enges Match: „Die Spie­le in Erlan­gen waren zumeist kampf­be­ton­te und sehr knap­pe Spie­le. Der HC Erlan­gen hat sich in die­ser Sai­son mit Stef­fen Fäth und Simon Jepps­son, die das Spiel noch mal in einer ande­ren Facet­te prä­gen, ver­stär­ken kön­nen. Wir wer­den uns sehr gut vor­be­rei­ten, es wird auf eine gute Deckung ankom­men, um in Erlan­gen für Punk­te in Fra­ge zu kom­men. Ich den­ke, wir wer­den ein hart umkämpf­tes Spiel sehen“, sag­te And­re Haber vor dem Anpfiff.

Gelei­tet wird das Duell von den bei­den Unpar­tei­ischen Fabi­an und Chri­sti­an vom Dorff. Anwurf in der ARE­NA NÜRN­BER­GER Ver­si­che­rung ist um 20:45 Uhr. SKY SPORT 7 HD star­tet die Über­tra­gung ab 20:30 Uhr.