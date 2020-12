Jah­res­haupt­ver­samm­lung zu Coro­na-Zei­ten – via Online­kon­fe­renz ver­an­stal­te­ten die Jun­gen Bür­ger Forch­heim ihre Ver­eins­sit­zung Unter dem Mot­to „Mis­si­on erfüllt“ stell­te Vorsitzender…

Forch­hei­mer Jun­ge Bür­ger wei­ter mit Hösch und Gott­stein an der Spit­ze

Forch­heim. “Advents­zeit ist Lese­zeit” – aus die­ser Erkennt­nis her­aus hat sich das ehrenat­lich täti­ge Team des AWO-Bücher­ba­sars in der Kloserstraße…

Forch­heim: Öffent­lich­keits­wirk­sa­mer Ein­satz für die nach­hal­ti­ge…

Sor­op­ti­mi­sten Oran­ge Days 2020 und WEI­SSER RING e.V.: Unter dem Mot­to Oran­ge the World – Stand up for Women startet…