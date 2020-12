Aktu­el­le Fäl­le in den Schu­len: Im OHG in Markt­red­witz ist eine 8. Klas­se betrof­fen. Es han­delt sich bei den Kon­takt­per­so­nen um 26 Schü­ler und 6 Lehr­kräf­te. Die Dr. Franz-Bogner-Mit­tel­schu­le in Selb mel­den einen Fall in der 5. Und einen in der 6. Klas­se. Ins­ge­samt 38 Kon­takt­per­so­nen unter den Schü­lern und sechs unter den Leh­rern. In der Real­schu­le Selb ist die 10. Jahr­gangs­stu­fe betrof­fen, Kon­takt­per­so­nen sind 31 Schü­ler und 10 Lehrkräfte.

In der Stadt Selb muss zudem ab Mon­tag nach einem posi­ti­ven Coro­na-Test eine wei­te­re Kita wegen Per­so­nal­man­gels vor­über­ge­hend schließen.

Da sich der rück­läu­fi­ge Trend der ver­gan­ge­nen bei­den Tage hin­sicht­lich der Inzi­denz nicht wei­ter fort­setzt, hat man heu­te wei­ter­ge­hen­de Maß­nah­men beschlos­sen und ein Alko­hol­ver­bot für Tei­le der Innen­städ­te von Markt­red­witz und Selb fest­ge­legt und veröffentlicht.

Markt­red­witz:

Fuß­gän­ger­zo­ne (Markt) von Seilergra­ben bis Dammstraße

Lin­den­stra­ße und anschlie­ßen­der Parkplatz

Park­platz Auen­park an der Röß­ler­mühl­stra­ße mit Skaterpark

Frei­flä­che um das Köss­ei­ne­Ein­kaufs­zen­trum (KEC) ein­schließ­lich zuge­hö­ri­gem Park­haus im Bereich von Leo­pold­stra­ße, Mühl­stra­ße und Mühl­brücke, Red­wit­zit­weg und Ottostraße

Selb:

Fuß­gän­ger­zo­ne (Lud­wig­stra­ße bis Karl-Marx-Straße)

Park­platz­ge­län­de Blücherstraße

Ege­rer Platz und Grün­an­la­ge bis Kopernikusstraße

Goe­the­platz

Zudem weist der Land­kreis auf die geän­der­ten Öff­nungs­zei­ten der Test­stel­le in Schirn­ding hin. Hier wur­den die Öff­nungs­zei­ten am Sams­tag leicht ver­kürzt. Ab sofort gilt: Mon­tag – Frei­tag von 06:00 – 19:00 Uhr, Sams­tag von 08:00 – 14:00 Uhr und Sonn­tag eben­falls von 08:00 – 14:00 Uhr.