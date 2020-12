Ganz im Zei­chen der Haus­halts­be­ra­tun­gen für das Jahr 2021 steht die Sit­zung des Haupt- und Finanz­aus­schus­ses des Stadt­rats am Mitt­woch, 9. Dezem­ber, um 16 Uhr. Vor­be­ra­ten wer­den zum einen die Anträ­ge der Frak­tio­nen und Stadt­rats­mit­glie­der für den Haus­halt des kom­men­den Jah­res. Zum ande­ren wer­den die Zuschüs­se der Stadt für Ver­ei­ne, Ver­bän­de und Initia­ti­ven in den Berei­chen Sozia­les, Jugend, Inte­gra­ti­on, Kul­tur, Umwelt, Gesund­heit und Sport sowie Wirt­schafts­för­de­rung begut­ach­tet. Der Aus­schuss wird sich auch mit der Höhe des Zuschus­ses der Stadt an die Bay­reu­ther Fest­spie­le GmbH für das kom­men­de Jahr befas­sen. Außer­dem wird das Gre­mi­um die Zuschüs­se der Stadt für die Beschaf­fung von Lasten­fahr­rä­dern dis­ku­tie­ren. Hier emp­fiehlt die Ver­wal­tung eine Ver­dop­pe­lung der För­der­mit­tel für die näch­sten Jahre.

Die Sit­zung fin­det im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13, statt. Die Tages­ord­nung kann auf der Home­page der Stadt unter www​.bay​reuth​.de ein­ge­se­hen werden.