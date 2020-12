Auf­grund des aktu­el­len Pan­de­mie­ge­sche­hens ist die Stadt­bü­che­rei seit dem 1. Dezem­ber geschlos­sen. Auch wenn der Zugang zu Büchern, Zeit­schrif­ten, CDs und DVDs im Haus in der Herrn­gas­se zur­zeit nicht mög­lich ist, kann ein sehr gro­ßes Ange­bot an digi­ta­len Medi­en genutzt wer­den. Unter www​.fran​ken​-onlei​he​.de sind E‑Books, Online-Hör­bü­cher, Online-Zeit­schrif­ten und Online-Zei­tun­gen zu fin­den. Die­se kön­nen mit E‑Book-Rea­dern, Tablets und Rech­nern her­un­ter­ge­la­den wer­den. Über eine App ist auch die Nut­zung mit dem Smart-Pho­ne mög­lich. „Free­gal“, das Musik-Strea­ming-Ange­bot der Stadt­bü­che­rei, kann unter www​.coburg​.de/​s​t​a​d​t​b​u​e​c​h​e​rei „Digi­ta­le Ange­bo­te“ abge­ru­fen werden.

So lan­ge die Schlie­ßung andau­ert, ste­hen alle Online-Dien­ste kosten­los zur Ver­fü­gung. Für Neu­kun­den bie­tet die Stadt­bü­che­rei ein unbü­ro­kra­ti­sches Anmel­de­ver­fah­ren per Tele­fon (09561–891420) oder per E‑Mail (stadtbücherei@coburg.de) an.