Lade­säu­len in Koope­ra­ti­on mit Unter­neh­men ent­wickeln sich zu neu­em Geschäftsfeld

„Wir haben uns auf die Fah­ne geschrie­ben eine flä­chen­decken­de Ladein­fra­struk­tur auf­zu­bau­en und die Elek­tro­mo­bi­li­tät wei­ter vor­an­zu­brin­gen“, erklärt Car­sten Mege­le, Pro­jekt­lei­ter E‑Mobilität vom Stadt­werk Tau­ber­fran­ken. Ein Ziel dem sich auch der Lade­ver­bund+ mit sei­nen rund 65 Stadt- und Gemein­de­wer­ken ver­schrie­ben hat. Mit der Inbe­trieb­nah­me sei­ner 600. Lade­sta­ti­on fei­ert er einen wich­ti­gen Mei­len­stein auf die­sem Weg.

In Grüns­feld im Main-Tau­ber-Kreis wur­de am Diens­tag, 24.November 2020 die Jubi­lä­ums-Säu­le eröff­net. Die Lade­sta­ti­on ist öffent­lich und steht auf dem Gelän­de der Fir­ma Hol­le bio Ser­vice GmbH. Sym­bo­lisch in Betrieb genom­men wur­de sie durch die drei Vor­stän­de von Hol­le bio Ser­vice GmbH, Frau Doris Maag, Herr Jür­gen Sau­er und Herr Rein­hold Hol­le­ring, den Bür­ger­mei­ster von Grüns­feld, Joa­chim Mar­kert sowie Herrn Mege­le vom Stadt­werk Tauberfranken.

Lan­ge habe man ver­sucht in Grüns­feld einen geeig­ne­ten Stand­ort zu fin­den und sei sehr dank­bar mit dem Zweck­ver­band „Indu­strie­park Ob der Tau­ber“ und der Hol­le bio Ser­vice GmbH zwei star­ke Part­ner gefun­den zu haben, so Mege­le. Wie das Stadt­werk Tau­ber­fran­ken, die für rei­nen Öko­strom an ihren Lade­säu­len bekannt sind, hat sich auch die Hol­le bio GmbH der Nach­hal­tig­keit verschrieben.

Aus­bau durch Gewerbepartnerschaften

Die Lade­säu­le am Indu­strie­stand­ort Grüns­feld ist Bei­spiel für ein inno­va­ti­ves gewerb­li­ches Ange­bot des Lade­ver­bund+ und der Stadt­wer­ke. „Wir müs­sen uns vom klas­si­schen Tank­stel­len-Den­ken lösen und mit Gewer­be­part­nern alle Lebens­be­rei­che der Kun­den erschlie­ßen – ob beim Ein­kau­fen, Arbei­ten oder der Frei­zeit­ge­stal­tung“, erklärt Mar­kus Rüt­zel Geschäfts­füh­rer der solid GmbH und Koor­di­na­tor des Ladeverbund+.

Die­se Koope­ra­ti­ons­ver­hält­nis­se mit Unter­neh­men sol­len in den näch­sten Mona­ten ver­stärkt aus­ge­baut wer­den und begrün­den damit ein neu­es Hand­lungs- und Geschäfts­feld der solid GmbH und des Ladeverbund+.

Der Lade­ver­bund+

Der Lade­ver­bund+ ist eine Koope­ra­ti­on von rund 65 Stadt- und Gemein­de­wer­ken in Bay­ern, Baden-Würt­tem­berg, Hes­sen und Rhein­land-Pfalz. Sei­ne Mit­glie­der wol­len die Elek­tro­mo­bi­li­tät för­dern und haben sich zum Ziel gesetzt, eine mög­lichst ein­heit­li­che und flä­chen­decken­de Ladein­fra­struk­tur für Elek­tro­au­tos aufzubauen.

Der Schwer­punkt des Aus­baus liegt bis­lang auf dem frän­ki­schen Raum. Lade­säu­len des Lade­ver­bund+ fin­den E‑Mobilisten mitt­ler­wei­le aber auch in Deg­gen­dorf (Nie­der­bay­ern), im Main-Tau­ber-Kreis (Baden-Würt­tem­berg) oder Bad Hers­feld (Hes­sen).

Wei­ter­ent­wick­lung des Zugangssystems

Neben dem dyna­mi­schen Aus­bau der Ladein­fra­struk­tur ist der Lade­ver­bund+ bestrebt, auch das Lade­er­leb­nis so kun­den­freund­lich wie mög­lich zu gestal­ten. Hier­für setzt der Lade­ver­bund beim Zugangs­sy­stem auf eine App-Lösung, die für sämt­li­che Lade­sta­tio­nen im Lade­ver­bund+ gilt.

Mit der neu­en Lade­ver­bund+ App haben Kun­den vie­le Vor­tei­le, denn sie bie­tet alles, was man als E‑Autofahrer benö­tigt, auf einen Blick: Infor­ma­tio­nen über die näch­ste Lade­sta­ti­on, Frei­schal­ten des Lade­vor­gangs sowie eine Über­sicht über den Strom­ver­brauch und die ange­fal­le­nen Kosten.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Zugangs­sy­stem und eine Über­sicht aller Mit­glie­der und Lade­sta­tio­nen sind unter www​.lade​ver​bundp​lus​.de zu finden.