Buckenhof/​Uttenreuth (ha) – In der letz­ten Gemein­schafts­ver­samm­lung der VG Utten­reuth in die­sem Jahr leg­te Käm­me­rin Petra Nel­kel nicht nur den Haus­halts­plan­ent­wurf für das Jahr 2021 vor, son­dern hat­te auch die Ergeb­nis­se der Jah­res­rech­nung für das Jahr 2019 mitgebracht.

Die Ein­nah­men und die Aus­ga­ben des Ver­wal­tungs­haus­hal­te belie­fen sich im Jahr 2019 auf 2.612.861,52 Euro; im Ver­mö­gens­haus­halt 104.527,90 Euro. Es gab weder eine Zufüh­rung zum Ver­mö­gens­haus­halt, noch zu den all­ge­mei­nen Rück­la­gen. Der Stand der all­ge­mei­nen Rück­la­ge beläuft sich wei­ter­hin auf 100.000 Euro; der Stand des Ver­mö­gens auf 3.181.033,58 Euro, was den kumu­lier­ten Rest­buch­wer­ten ent­spricht. Die VG Utten­reuth hat kei­ne Schulden.Rechnungsprüfungsausschussvorsitzender Man­fred Scher­zer (CSU) prüf­te, gemein­sam mit den Mit­glie­dern des Rech­nungs­prü­fungs­aus­schus­ses der Ver­wal­tungs­ge­mein­schaft, am 01. Juli 2020 die von der Käm­me­rin vor­ge­leg­te Jah­res­rech­nung 2019 und konn­te wie auch in den Vor­jah­ren kei­ne Bean­stan­dun­gen fest­stel­len und atte­stier­te eine ein­wand­freie Buch­füh­rung der Käm­me­rin Petra Nel­kel. Wei­ter­hin dank­te Scher­zer sei­nen Rech­nungs­prü­fungs-aus­schuss­mit­glie­dern für deren Mit­wir­ken. Scher­zer selbst schlug vor – gemäß den For­ma­li­tä­ten – die Jah­res­rech­nung fest­zu­stel­len. Die Gemein­schafts­ver­samm­lung beschloss zum einen die im Haus­halts­jahr 2019 ange­fal­le­nen über­plan­mä­ßi­gen und außer­plan­mä­ßi­gen Aus­ga­ben (Haus­halts­über­schrei­tun­gen) nach­träg­lich zu geneh­mi­gen, zum ande­ren wur­de die Jah­res­rech­nung der Ver­wal­tungs­ge­mein­schaft ein­stim­mig fest­ge­stellt. In der Kon­se­quenz folg­te dann als letz­ter Beschluss zu die­sem Tages­ord­nungs­punkt noch die Ent­la­stung, wel­che eben­falls ein­stim­mig von den Mit­glie­dern des Gre­mi­ums beschlos­sen wur­de. Alex­an­der Hitschfel