Volks­bank-Kunst­ka­len­der zeigt Schön­hei­ten der Region

Der Kunst­ka­len­der der Volks­bank Forch­heim hat eine lan­ge Tra­di­ti­on, die sie auch nach Ihrer Fusi­on zur VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG fort­führt. Für das Jahr 2021 konn­te der Aqua­rell­ma­ler Gün­ther Spath, Preis­trä­ger der von der Volks­bank gespon­ser­ten Ver­an­stal­tungs­rei­he „Kunst & Genuss“, als Künst­ler gewon­nen wer­den. Er ver­eint die Schön­hei­ten der Regi­on im Geschäfts­ge­biet der seit einem Jahr fusio­nier­ten Volks­bank Forch­heim und VR Bank Bamberg.

Stadt- und Land­schafts­mo­ti­ve aus der Region

Moti­ve sind Stadt­an­sich­ten von Forch­heim an der Wie­sent und Klein Vene­dig in Bam­berg, Land­schafts­mo­ti­ve aus der Frän­ki­schen Schweiz und Sehens­wür­dig­kei­ten wie die Rat­häu­ser von Forch­heim und Bam­berg, Schloss See­hof in Mem­mels­dorf und Göß­wein­stein mit sei­ner mar­kan­ten Burg. „Unser Kunst­ka­len­der ist in den Haus­hal­ten von vie­len unse­rer Kun­den seit Jah­ren fester Bestand­teil“, weiß Gre­gor Schel­ler, Vor­stands­vor­sit­zen­der der VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG. „Es ist uns daher ein beson­de­res Anlie­gen, jedes Jahr einen Kalen­der zusam­men­zu­stel­len, der unse­re Kun­den mit anspre­chen­den Moti­ven durch das Jahr beglei­tet und gleich­zei­tig Künst­lern aus der Regi­on die Mög­lich­keit zu bie­ten, ihre Wer­ke zu präsentieren.“

Aus­stel­lung der Kalen­der­bil­der in der Volks­bank Forchheim

Der im Land­kreis Nürn­berg gebo­re­ne Maler Gün­ther Spath ist viel mit dem Foto­ap­pa­rat in Fran­ken unter­wegs und fängt inter­es­san­te Moti­ve ein, die er zu Hau­se in sei­nem Ate­lier mit Pin­sel und Far­be umsetzt. „Malen ist mei­ne Medi­ta­ti­on, mei­ne Zuflucht. Es exi­stiert in einem zeit­lo­sen Zustand – einer Zone ohne Ego, in der ich mich ganz füh­le, als ob das Leben tat­säch­lich Sinn macht“ berich­tet Gün­ther Spath über das Malen. Die Wer­ke Gün­ther Spaths sind in zahl­rei­chen Ein­zel­aus­stel­lun­gen und Aus­stel­lungs­be­tei­li­gun­gen in ganz Deutsch­land sowie Öster­reich und Ita­li­en zu sehen. Der Künst­ler ist Mit­glied der Deut­schen Aqua­rell­ge­sell­schaft (DAG) und des Kunst­ver­eins Erlan­gen e.V. (KVE). Die Bil­der des Kunst­ka­len­ders sind bis 7. Janu­ar 2021 in der Schal­ter­hal­le der Volks­bank Forch­heim zu sehen. Sie kann zu den nor­ma­len Schal­ter­öff­nungs­zei­ten besucht wer­den: Mon­tag bis Frei­tag von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie von 13.30 bis 16.00 Uhr (bzw. mon­tags und don­ners­tags bis 18.00 Uhr und mitt­wochs von 8.30 bis 12.30 Uhr).