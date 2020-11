Der Spen­den­lauf des FC Ein­tracht Bam­berg am ver­gan­ge­nen Sonn­tag (29. Novem­ber) war ein vol­ler Erfolg. Unter dem Mot­to „Gutes tun und sich dabei selbst fit hal­ten“ waren die gut 600 Mit­glie­der des FC Ein­tracht auf­ge­ru­fen, am ersten Advent zu lau­fen und mit jedem gelau­fe­nen Kilo­me­ter Geld zu sam­meln. Die lang­jäh­ri­gen Part­ner des FC Ein­tracht Bam­berg, die Metz­ge­rei Böhn­lein und das Brau­haus „Zum Stern­la, belohn­ten jeden Kilo­me­ter mit einem Waren­wert von 1 Euro. Jörg Schmal­fuß, Vor­stands­vor­sit­zen­der des FCE: „Über 300 Läu­fe­rin­nen und Läu­fer, über 3.800 Kilo­me­ter sor­gen dafür, dass wir jetzt ein klei­nes Dan­ke­schön zurück­ge­ben kön­nen an die Pfle­ge­kräf­te und das medi­zi­ni­sche Fach­per­so­nal, was das gesam­te Jahr unmensch­li­ches lei­stet. Ich bin stolz, dass wir als Ver­ein so zusam­men­hal­ten und einen Bei­trag dazu bei­tra­gen konn­ten. Dan­ke sage ich an die Orga­ni­sa­to­ren des Lau­fes, unse­ren Mit­glie­dern Kat­rie­ke Kwau­ka und Sascha Dorsch.“

Das „erlau­fe­ne“ Geld wird in Brot­zei­ten inve­stiert, die in den näch­sten Tagen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter regio­na­ler Pfle­ge­ein­rich­tun­gen als Aner­ken­nung für ihren Ein­satz in der Coro­na-Zeit erhal­ten. „Unser Grund­an­lie­gen war es, als Ver­ein nach dem neu­er­li­chen Lock­down nicht in einen sport­li­chen Win­ter­schlaf zu ver­fal­len und das ‚Wir-Gefühl‘ unse­res Ver­eins auch in die­ser schwe­ren Zeit am Leben zu hal­ten. Gleich­zei­tig woll­ten wir etwas für die Men­schen tun, die seit Mona­ten einen unglaub­lich anstren­gen­den Job lei­sten: die Mit­ar­bei­ter und Mit­ar­bei­te­rin­nen in den Pfle­ge- und Kran­ken­häu­sern in der Regi­on, die wahr­lich Hel­den­haf­tes gelei­stet haben“, erläu­tert FCE-Vor­stands­mit­glied Kat­rie­ke Kwau­ka den Sinn und Zweck des Spen­den­lau­fes. „Durch das Gene­rie­ren von Spen­den­gel­dern bzw. Brot­zei­ten für inter­ne Weih­nachts­fei­ern der Ein­rich­tun­gen oder ande­re Gele­gen­hei­ten bleibt für die Pfle­ge­rin­nen und Pfle­ger auch tat­säch­lich etwas Hand­fe­stes übrig. Das ist uns wichtig.“

Ein beson­de­res Lob und ein Dank über­mit­telt Kwau­ka auch den Unter­stüt­zern des Lau­fes: „Sowohl Alex Böhn­lein als auch Uwe Stein­metz vom ‚Stern­la‘ waren sofort Feu­er und Flam­me für die Akti­on. Toll, dass bei­de Unter­neh­men hier ihren Bei­trag gelei­stet haben.“