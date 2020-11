Die Stadt Forch­heim teilt mit, dass das IV. Orgel­kon­zert mit Ste­pha­nie Spörl, Deka­nats­kan­to­rin aus Forch­heim, im Rah­men der Jah­res­kon­zert­rei­he „Orgel­mu­sik zum Wochen­en­de“ in St. Johan­nis am Frei­tag, den 04. Dezem­ber 2020 lei­der ent­fal­len muss.

Die in der Kir­che St. Johan­nis Forch­heim geplan­te Ver­an­stal­tung wur­de bedingt durch die am 25.11.2020 von Bund und Län­dern ange­kün­dig­te Ver­län­ge­rung des Teil-Lock­downs in der Coro­na-Pan­de­mie und den damit ver­bun­de­nen Rege­lun­gen abgesagt.

Wei­te­re Ter­mi­ne für die Jah­res­kon­zert­rei­he „Orgel­mu­sik zum Wochen­en­de“ in St. Johan­nis sind für das Jahr 2021 geplant: