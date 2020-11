Aktu­el­le Öff­nungs­zei­ten der Wert­stoff­hö­fe im Land­kreis Lich­ten­fels sowie des Kom­post­plat­zes in Ebens­feld und des Wert­stoff­zen­trums Lich­ten­fels zum Jah­res­wech­sel 2020/2021:

Alten­kunst­adt:

Der Wert­stoff­hof ist vom 25.12.2020 bis ein­schließ­lich 09.01.2021 geschlos­sen. Ab 13.01.2021 gel­ten die bekann­ten Öffnungszeiten:

Mitt­woch 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Frei­tag 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Sams­tag 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Bad Staf­fel­stein:

Es gel­ten die bekann­ten Öffnungszeiten:

Frei­tag 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Sams­tag 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Burg­kunst­adt:

Es gel­ten die bekann­ten Öffnungszeiten:

Mitt­woch 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Frei­tag 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Sams­tag 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Ebens­feld:

Am Wert­stoff­hof gel­ten die bekann­ten Öffnungszeiten:

Frei­tag 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Sams­tag 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Der Kom­post­platz ist vom 21.12.2020 bis ein­schließ­lich 07.01.2021 geschlos­sen. Ab 08.01.2021 gel­ten die bekann­ten Öffnungszeiten:

Frei­tag 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Sams­tag 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Lich­ten­fels:

Das Wert­stoff­zen­trum in der Krap­pen­ro­ther Str. 15 ist am 24.12.2020, am 31.12.2020 und am 02.01.2021 geschlos­sen. Anson­sten gel­ten die bekannten

Öffnungszeiten:

Mon­tag bis Frei­tag 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Sams­tag 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Michel­au:

Es gel­ten die bekann­ten Öffnungszeiten:

Frei­tag 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Sams­tag 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Red­witz:

Der Wert­stoff­hof ist an fol­gen­den Sams­ta­gen von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr geöff­net: 05.12.2020, 12.12.2020, 09.01.2021 und 06.02.2021. Ab März gelten

wie­der die bekann­ten Öffnungszeiten

Frei­tag 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Sams­tag 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr

1./3. Mitt­woch 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Weis­main:

Es gel­ten die bekann­ten Öffnungszeiten: