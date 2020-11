Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg vom 29.11.2020

EBERS­DORF B. COBURG. Am Frei­tag gegen 19 Uhr park­te eine 33-jäh­ri­ge Frau ihren Opel Adam in der Son­ne­fel­der Stra­ße. Als sie am Sams­tag gegen 15.20 Uhr zu ihrem Auto zurück­kehr­te, stell­te sie fest, dass ihr Auto mit roter Far­be besprüht wur­de. Der unbe­kann­te Übel­tä­ter ver­ur­sach­te einen Scha­den i. H. v. ca. 500,- €. Hat jemand etwas beob­ach­tet? Alle sach­dien­li­chen Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter der Tele­fon­num­mer 09561 645 – 0 entgegen.

AHORN. Am Frei­tag gegen 13 Uhr park­te eine 43-jäh­ri­ge Frau ihren VW-Polo in der Haupt­stra­ße vor einem Fri­seur­la­den. Als sie dann gegen 18 Uhr zu ihrem Auto zurück­kehr­te, stell­te sie fest, dass bei­de Türen der Fah­rer­sei­te durch einen Zusam­men­stoß beschä­digt wur­den. Dadurch ent­stand ein Scha­den am Auto i. H. v. ca. 3000,- Euro. Alle Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter der Tele­fon­num­mer 09561 645 – 0 entgegen.

Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach vom 29.11.2020

Huber­tus­hö­he (Lkrs. Kro­nach) – Am Sams­tag­abend, 28.11.20, gegen 18:10 Uhr, geriet ein 34-jäh­ri­ger BMW-Fah­rer auf der Kreis­stra­ße KC 16 zwi­schen Nurn und Huber­tus­hö­he allein­be­tei­ligt von der Fahr­bahn ab. Der Fah­rer gab an, einem Wild aus­ge­wi­chen und dabei in den Gra­ben gefah­ren zu sein. Dadurch über­schlug sich der Pkw und kam im Dickicht auf dem Auto­dach zum Lie­gen. Der 34-jäh­ri­ge konn­te sich aus dem Auto­wrack selbst befrei­en und blieb glück­li­cher­wei­se nur leicht ver­letzt. Beim Fah­rer wur­de auf­grund eines durch­ge­führ­ten Alko­test eine Atem­al­ko­hol­kon­zen­tra­ti­on von 0,5 Pro­mil­le gemes­sen. Es wur­de des­halb beim Fah­rer eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen des Ver­dachts der Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs infol­ge Alko­hol wur­de ein­ge­lei­tet. Am BMW ent­stand wirt­schaft­li­cher Total­scha­den. Die­ser wur­de von der Unfall­stel­le abge­schleppt. Die Feu­er­weh­ren Nurn und Birn­baum waren an der Unfall­stel­le im Einsatz.

Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels vom 29.11.2020

Fehl­an­zei­ge.