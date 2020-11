Das Fri­seur­stu­dio Doris Inh. Doris Hollmann hat an die KITA Grä­fen­berg und Krab­bel­grup­pe sowie an das Per­so­nal einen Advents­ka­len­der vor­bei gebracht . Ein Kalen­der im roten Sack sind Sei­fen aus der ersten Sei­fen­ma­nu­fak­tur aus Fürth für das Kin­der­gar­ten­team und 2 Stern­ka­len­der mit Süßig­kei­ten . 2 wei­te­re Stern­ka­len­der gin­gen nach Hilt­polt­stein und 1 Sack mit Sei­fe an das Team .sowie an die Kin­der­vil­la Thuisbrunn