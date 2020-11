Das Erlan­ger Stadt­mu­se­um muss auf­grund der Maß­nah­men zur Ein­däm­mung des Coro­na­vi­rus wei­ter­hin geschlos­sen blei­ben, vor­erst min­de­stens bis zum 20. Dezem­ber. Somit ent­fal­len auch alle geplan­ten Füh­run­gen zu den aktu­el­len Aus­stel­lun­gen In memo­ri­am Bernd Nürm­ber­ger. Das Stadt­mu­se­um sagt dan­ke und Micha­el Jor­dan: War­um wir müde sind. Um die War­te­zeit bis zur Wie­der­öff­nung zu ver­kür­zen, prä­sen­tiert das Stadt­mu­se­um einen digi­ta­len Advents­ka­len­der auf den Social-Media-Kanä­len Face­book und Insta­gram sowie auf der Muse­ums-Home­page. Vom 1. bis zum 24. Dezem­ber wird täg­lich ein Tür­chen geöff­net mit inter­es­san­ten Geschich­ten, Objek­ten und Fotos rund um das Muse­um, die Erlan­ger Stadt­ge­schich­te und die bei­den Aus­stel­lun­gen. „Trotz vor­über­ge­hen­der Schlie­ßung wol­len wir so wenig­stens auf digi­ta­lem Weg mit den Besu­che­rin­nen und Besu­chern in Kon­takt blei­ben“, so Muse­ums­lei­te­rin Bri­git­te Korn.

Wei­te­re Infos unter www​.erlan​gen​.de/​s​t​a​d​t​m​u​s​eum