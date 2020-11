Auf­grund der aktu­el­len Coro­na Ent­wick­lun­gen ent­fal­len geplan­te Ver­an­stal­tun­gen des Kreis­ju­gend­rings Forch­heim. Nichts­de­sto­trotz gibt es wie­der ein alter­na­ti­ves Online-Pro­gramm für die Advents­zeit. Ab dem 01. Dezem­ber 2020 war­tet jeden Tag ein neu­es Tür­chen mit lecke­ren Lieb­lings­re­zep­ten der Mit­ar­bei­ter/-innen, tol­len Bastel­an­lei­tun­gen und weih­nacht­li­chen Rät­seln dar­auf, geöff­net zu wer­den. So soll das Weih­nachts­fee­ling mit weni­gen Klicks ganz ein­fach nach Hau­se in die weih­nacht­lich geschmück­ten Häu­ser ein­zie­hen. Alle Tür­chen und nähe­re Infos sind unter www​.kjr​-forch​heim​.de im Bereich „News“ zu fin­den. Die Mit­ar­bei­ter/-innen des KJR freu­en sich über eine bun­te Samm­lung der krea­ti­ven Bastel- und Back­ergeb­nis­se von Klein und Groß in Form eines Ergeb­nis­fo­tos. Die­ses darf ger­ne an info@​kjr-​forchheim.​de geschickt wer­den. Viel Spaß und guten Appe­tit wünscht der KJR Forchheim.