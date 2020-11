Die Initia­ti­ve „Fri­days for Future“ hat bei der Stadt­ver­wal­tung für Frei­tag, 27. Novem­ber, eine Kund­ge­bung zum The­ma „Alter­na­ti­ven zum Neukonsum…

Kund­ge­bung in Bay­reuth ange­mel­det

Der Bezirks­tag von Ober­fran­ken hat unter Lei­tung von Bezirks­tags­prä­si­den­ten Hen­ry Schramm in sei­ner heu­ti­gen Sit­zung wich­ti­ge Ange­le­gen­hei­ten im Bereich der…

Bay­reuth: Bezirk stimmt Inve­sti­ti­ons­ko­sten­zu­schüs­sen in Höhe von rund…

Kund­ge­bung in Bay­reuth ange­mel­det

Bay­reu­ther Akti­ons­tag gegen die Todes­stra­fe

Bay­reuth betei­ligt sich an der Kam­pa­gne „Städ­te für das Leben“ – Neu­es Rat­haus wird in dun­kel­blau­es Licht gehüllt Am Montag,…