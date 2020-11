Ein Som­mer­hit im Win­ter: Neue Sin­gle “Som­mer in mei­nem Kopf” von DerEn­te und Kloß mit Soß

Was pas­siert, wenn der Forch­hei­mer Lie­der­ma­cher und Sound­akro­bat “DerEn­te” auf den Bam­ber­ger Kult-DJ “Kloß mit Soß” trifft? Es ent­steht ein wit­zi­ger, tanz­ba­rer Gute-Lau­ne-Song, der text­lich per­fekt in die Zeit passt. DerEn­te singt von sei­nem Trick, wie er sich das schlech­te Wet­ter und das All­tags­grau ein­fach weg­denkt und sich an einen ande­ren son­ni­gen Ort träumt. „Som­mer in mei­nem Kopf“ heißt der Song, der am 4. Dezem­ber auf allen Down­load- und Strea­ming­por­ta­len erscheint.

Der You­tuber, Remi­xer und DJ „Kloß mit Soß“ hat dem ein­gän­gi­gen DerEn­te-Song ein völ­lig neu­es Gewand ver­lie­hen. Durch die sat­ten Beats und den knacki­gen Bass schafft er es ech­tes Som­mer­fee­ling zu erzeu­gen. Doch wer steckt eigent­lich hin­ter „Kloß mit Soß“, dem Par­ty­ma­cher mit der Kloß­kopf-Mas­ke? Das bleibt immer noch ein gro­ßes Geheim­nis. Was man weiß: Er bekennt sich öfter zu sei­ner Lie­be zu Bam­berg und Blas­mu­sik. Einer brei­ten Mas­se ist er vor allem durch sei­ne Neu­in­ter­pre­ta­tio­nen von klas­si­schen Blas­mu­sik-Stücken bekannt. Auf You­tube hat er schon meh­re­re Mil­lio­nen Klicks gene­riert. Mit dem Lie­der­ma­cher DerEn­te ali­as René Kraus geht er nun neue Wege, die sich hören las­sen können.

Pro­du­ziert wur­de der Kloß-mit-Soß-Remix übri­gens zusam­men mit dem frän­ki­schen Musi­ker und Song­schrei­ber Johan­nes Stei­nert im Ton­stu­dio in Effeltrich. Von dort aus ent­stan­den auch schon Par­ty-Songs für Peter Wackel, Ikke Hüft­gold, Die Gerch­li oder Hannes.

Auch DerEn­te hat sein selbst pro­du­zier­tes Album mit dem Titel „Smash that Uke!“ in Stei­nerts Stu­dio ver­fei­nern las­sen. Durch die­se Zusam­men­ar­beit ent­stand auch die Idee für den neu­en Song. Und das Team hat auch schon vie­le wei­te­re Gute-Lau­ne-Songs in Pla­nung, die sicher­lich auch in Zukunft viel „Som­mer im Kopf“ erzeu­gen werden.