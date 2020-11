Zer­stö­rung Kulm­bachs als Mahnung

Vor 467 Jah­ren erlitt die Stadt Kulm­bach die wohl schwär­ze­ste Stun­de ihrer Geschich­te. All­jähr­lich gedenkt der Ver­ein Freun­de der Plas­sen­burg seit 1928 der Zer­stö­rung Kulm­bachs und dem Tod vie­ler Ein­woh­ner und Sol­da­ten wäh­rend des Zwei­ten Mark­gra­fen­kriegs. Seit 15 Jah­ren wird das Geden­ken wie­der öffent­lich im Rah­men von abend­li­chen Stadt- und Muse­ums­füh­run­gen, Vor­trä­gen sowie einem gemein­sa­men Geden­ken und Gebet in der Alt­stadt mit oft mehr als ein­hun­dert Gästen fei­er­lich began­gen. In die­sem Jahr muss auf­grund der aktu­ell herr­schen­den Ein­schrän­kun­gen wegen der Coro­na-Pan­de­mie das gemein­sa­me Geden­ken im öffent­li­chen Raum für kom­men­den Don­ners­tag abge­sagt wer­den. Die Freun­de der Plas­sen­burg wol­len den­noch ab dem 26. Novem­ber auf ihrer Web­sei­te und ihrem Face­book-Auf­tritt sowie durch das Her­an­tre­ten an die Tages­pres­se an das ein­schnei­den­de und bis heu­te nach­wir­ken­de Ereig­nis erinnern.

Namens­ge­bend für den Konra­di­tag war die seit dem Mit­tel­al­ter vor­herr­schen­de Sit­te, Tage nach Hei­li­gen zu benen­nen. Der 26. Novem­ber war dem 975 ver­stor­be­nen hei­li­gen Bischof Kon­rad von Kon­stanz gewid­met. Grund für den Angriff auf Kulm­bach waren die Kriegs­zü­ge des Mark­gra­fen Albrecht Alki­bia­des von Bran­den­burg-Kulm­bach, der ab 1552 nach­ein­an­der die Bischö­fe von Bam­berg und Würz­burg, die Reichs­stadt Nürn­berg und wei­te­re Nach­barn mili­tä­risch bedroht, von ihnen immense Geld­zah­lun­gen erpresst oder sie gar erobert hat­te. Auch mit ande­ren Reichs­für­sten sowie dem Böh­mi­schen König lag er im Streit. Der Krieg lief ab Juli 1553 und der Nie­der­la­ge bei Sie­vers­hau­sen schlecht für den Mark­gra­fen. Am Konra­di­tag 1553, dem 26. Novem­ber, war die seit eini­gen Tagen vor Kulm­bach lie­gen­de Bela­ge­rungs­ar­mee der Ver­bün­de­ten nach lan­gem Beschuss der Stadt­mau­ern und dem Schla­gen einer Bre­sche zum Angriff übergegangen.

Trup­pen der Reichs­stän­de Bam­berg, Nürn­berg, Böh­men, Sach­sen, Würz­burg, Braun­schweig-Wol­fen­büt­tel, Mainz, Trier, Worms und Spey­er stürm­ten in die weid­wund geschos­se­ne Stadt. Deren Bewoh­ner und ver­tei­di­gen­de Sol­da­ten flüch­te­ten. Nur Kämp­fer wur­den in der Plas­sen­burg auf­ge­nom­men, die Zivi­li­sten muss­ten in die Wäl­der und das “benach­bar­te Aus­land” wie z.B. nach Coburg flüchten.

“Man­che glau­ben, es trifft uns heu­te eine ein­zig­ar­ti­ge und tief ein­schnei­den­de Kata­stro­phe, doch schon vor Jahr­hun­der­ten muss­ten die Men­schen in Kulm­bach, Fran­ken und Deutsch­land lei­den. Krank­hei­ten, Krie­ge und Natur­ka­ta­stro­phen tra­fen sie oft weit här­ter als uns heu­te”, mahnt der Ver­eins­vor­sit­zen­de Peter Weith. Damals im 16. Jahr­hun­dert konn­te der ein­zel­ne kaum etwas vor­beu­gend gegen die­se Kata­stro­phen tun. Heu­te sei man da doch einen guten Schritt wei­ter. Man wol­le als Freun­de der Plas­sen­burg die der­zeit gel­ten­den Abstands- und Hygie­ne­re­geln und Vor­ga­ben aus dem aktu­el­len Lock­down light ein­hal­ten und daher kei­ne Ver­samm­lung im öffent­li­chen Raum mit tra­di­tio­nel­lem abschlie­ßen­den Glüh­wein- und Punsch­trin­ken abhal­ten. Es wer­de noch genü­gend Gele­gen­hei­ten für Fei­ern und Gedenk­ver­an­stal­tun­gen geben, wenn die der­zei­ti­ge Pan­de­mie­si­tua­ti­on von unse­rer Gesell­schaft gemei­stert sei. Mit dem gebüh­ren­den Abstand kön­ne sich heu­te jeder in Büchern sowie den Print- wie Online­me­di­en über den schlimm­sten Tag der Stadt­ge­schich­te infor­mie­ren und selbst oder in klein­stem Kreis der Toten gedenken.

Weith for­dert die Kulm­ba­cher Bür­ger auf, sich an das Ereig­nis zu erin­nern und Leh­ren und vor allem auch Zuver­sicht­lich­keit dar­aus zu zie­hen: “Von einem Krieg inner­halb Deutsch­lands, wie er damals herrsch­te, sind wir weit ent­fernt, mit unse­ren Nach­barn in Euro­pa leben wir in Frie­den”. Dies sei ein gro­ßes Geschenk, das im Lau­fe der Jahr­hun­der­te hart erar­bei­tet wur­de und unbe­dingt bewahrt wer­den müs­se. “Krie­ge ken­nen vie­le Deut­sche nur noch aus den Nach­rich­ten. Die Betrof­fe­nen der Krie­ge, bei­spiels­wei­se in Syri­en, Mali und Afgha­ni­stan erle­ben heu­te aber genau das, was uns Kulm­ba­chern 1553 wie­der­fuhr”, mahn­te Weith. Für die Freun­de der Plas­sen­burg ist das Geden­ken an den Konra­di­tag eine ste­te Mah­nung Frie­den zu halten.

In vie­len Staa­ten füh­re feh­ler­haf­te Poli­tik ein­zel­ner, wie die des Mark­gra­fen Albrecht Alci­bia­des dazu, dass deren Ter­ri­to­ri­en und Bevöl­ke­rung Tod, Zer­stö­rung und Insta­bi­li­tät erlei­den müss­ten. Neid und Intri­gen von Poli­ti­kern oder Mili­tärs wie damals des Mei­ße­ner Burg­gra­fen Hein­rich IV. von Plau­en auf Sei­ten der Geg­ner, der eine Rei­he von Län­de­rei­en und Titeln des Mark­gra­fen für sich haben woll­te, ver­tie­fen Kon­flik­te. Hein­rich IV. hat­te nicht viel von sei­nen Erfol­gen, er starb noch wäh­rend der Bela­ge­rung der Plas­sen­burg 1554 in Stadt­stein­ach. Weder er noch Albrecht Ali­bia­des oder gar Kai­ser Karl V., der sei­ne Gunst wech­selnd dem Mark­gra­fen oder des­sen Geg­nern schenk­te, oder Kur­fürst Moritz von Sach­sen zogen einen Vor­teil aus dem Zwei­ten Mark­gra­fen­krieg. Der Kai­ser resi­gnier­te 1555 und zog sich in ein Klo­ster nach Spa­ni­en zurück, Moritz starb nach einer Feld­schlacht gegen Mark­graf Albrecht. Vom Leid und den Beschwer­nis­sen der ein­zel­nen Sol­da­ten und Unter­ta­nen, liest man nur wenig aus zeit­ge­nös­si­schen Quellen.

Die Freun­de der Plas­sen­burg sind zuver­sicht­lich, dass die Kulm­ba­cher Ver­ständ­nis dafür haben, dass in die­sem Jahr kein gemein­sa­mes Geden­ken mit vor Ort statt­fin­den wird. Für das kom­men­de Jahr am Frei­tag, den 26. Novem­ber 2021, plant der Ver­ein aller­dings eine dann hof­fent­lich mög­li­che fei­er­li­che Gedenk­ver­an­stal­tung in der Alt­stadt mit Geschich­te und Geschich­ten, hei­ßen Geträn­ken, Knab­be­rei­en und Back­werk, zu der schon jetzt herz­li­che Ein­la­dung ergeht.

Hol­ger Peilnsteiner