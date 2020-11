Am Frei­tag, 4. Dezem­ber um 19.30 Uhr fin­det wie­der, dies­mal pas­send zur Advents­zeit, eine “Nacht der Lich­ter” in der Stadt­kir­che Bay­reuth statt. Mit Lie­dern aus Tai­zé, Ker­zen­licht, kur­zen Tex­ten, Lesun­gen und Zeit zum gemein­sa­men Schwei­gen wird ein etwas ande­rer Got­tes­dienst gefei­ert. Der Kir­chen­raum wird dazu pas­send gestal­tet, das Kam­mer­or­che­ster der Stadt­kir­che beglei­tet den Abend musi­ka­lisch. Die Besu­cher sind ein­ge­la­den, mit in die Gesän­ge ein­zu­stim­men, zur Ruhe zu kom­men und dem per­sön­li­chen Gebet Raum zu geben. Ver­an­stal­tet wird der Abend vom Evan­ge­li­schen Bil­dungs­werk und der Stadt­kir­chen­ge­mein­de Bay­reuth. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und das gel­ten­de Hygie­nekon­zept unter www​.stadt​kir​che​-bay​reuth​.de oder Tel. 0921/596 800.