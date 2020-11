Die Aus­stel­lung „Was mich stark macht!“ in der Gale­rie von RW21 wird bis zum 19. Dezem­ber ver­län­gert. Die Aus­stel­lung, die in Koope­ra­ti­on mit der Gesund­heits­re­gi­on Bay­reuth, mit Radio Main­wel­le und dem Nord­baye­ri­schen Kurier statt­fin­det, the­ma­ti­siert Per­sön­lich­kei­ten aus der Regi­on Bay­reuth mit ihren ganz beson­de­ren stark­ma­chen­den Momen­ten und ihren Stra­te­gien, um in schwie­ri­gen Situa­tio­nen, im All­tag und im Leben stark zu blei­ben. Was hält sie gesund? Woher neh­men sie ihre Kraft? Bürger/​innen haben außer­dem die Mög­lich­keit, sich mit ihrem Social-Media-Bei­trag auf Face­book oder Insta­gram zu betei­li­gen und unter dem Hash­tag #was­mich­stark­macht ihre per­sön­li­chen Momen­te zur Gesund­erhal­tung zu posten.