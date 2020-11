Auch Alter­na­ti­ven geplant

Weih­nach­ten fin­det statt! Und es wird auch Weih­nachts­got­tes­dien­ste in den Kir­chen­ge­mein­den in und um Bam­berg geben. Aller­dings müs­sen sich die Got­tes­dienst­be­su­che­rin­nen und ‑besu­cher in die­sem Jahr vor­ab in den jewei­li­gen Gemein­den für den Got­tes­dienst anmel­den, den sie an den Weih­nachts­ta­gen besu­chen möch­ten. Einen Über­blick gibt die Inter­net­sei­te www​.deka​nat​-bam​berg​.de/​W​e​i​h​n​a​c​h​t​s​g​o​t​t​e​s​d​i​e​n​ste. Hier sind alle evan­ge­li­schen Gemein­den mit den von ihnen orga­ni­sier­ten Weih­nachts­got­tes­dien­sten auf­ge­li­stet sowie die Anmel­de­da­ten hin­ter­legt. Auf der Inter­net­sei­te der ACK Bam­berg (Arbeits­ge­mein­schaft Christ­li­cher Kir­chen) sind zudem unter www​.ack​-bam​berg​.de/​w​e​i​h​n​a​c​h​t​e​n​2​0​2​0​.​php über Links die katho­li­schen und frei­kirch­li­chen Fest­got­tes­dien­ste zu finden.

Auch wer in die­sem beson­de­ren Jahr nicht einen Got­tes­dienst besu­chen möch­te bzw. kann, fin­det Alter­na­ti­ven. Unter ande­rem kann ein Online-Got­tes­dienst des Evang.-Luth. Deka­nats ab dem 24.12., 6 Uhr über die Inter­net­sei­te www​.deka​nat​-bam​berg​.de wäh­rend der Weih­nachts­fei­er­ta­ge abge­ru­fen werden.

Für alle, die nicht die Mög­lich­keit haben, das Inter­net zu nut­zen, besteht natür­lich die Mög­lich­keit, sich direkt über die Pfarr­äm­ter vor Ort zu infor­mie­ren und für die jewei­li­gen Fest­got­tes­dien­ste anzumelden.