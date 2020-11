Braue­rei Kund­mül­ler gewinnt nach Aus­zeich­nung „Craft Brau­er des Jah­res“ auch Medail­le beim Euro­pean Beer Star

Das Jahr 2020 geht in die Geschich­te ein. Doch neben all den Momen­ten des Coro­na-Kopf­zer­bre­chens gibt es für die Braue­rei Kund­mül­ler auch Posi­ti­ves zu berich­ten. Denn die Geschäfts­füh­rer Roland und Oswald Kund­mül­ler sowie Brau­mei­ster Micha­el Popp dür­fen sich nach dem Titel „Craft Brau­er des Jah­res“ nun auch über eine Medail­le bei einem der wich­tig­sten Awards der Welt freu­en. Der Wei­he­rer / Cer­veja­ria Bam­berg Rauch­bock gewann Bron­ze in der Kate­go­rie „Strong Smo­ke Beer“ beim Euro­pean Beer Star. Für die Braue­rei Kund­mül­ler ist es ins­ge­samt die 21. Medail­le. Damit zählt sie auch wei­ter­hin zu den erfolg­reich­sten Teil­neh­mern des Wettbewerbs.

Für Brau­mei­ster Roland Kund­mül­ler ist die neue Aus­zeich­nung gera­de jetzt ein wei­te­res Zei­chen dafür, den rich­ti­gen Weg ein­ge­schla­gen zu haben: „Qua­li­tät ist die Kon­stan­te in unsi­che­ren Zei­ten.“ Mit 21 Medail­len beim Euro­pean Beer Star in den ver­gan­ge­nen 12 Jah­ren und 66 Medail­len bei wei­te­ren wich­ti­gen Bran­chen­wett­be­wer­ben zeigt sich, dass die Wei­he­rer Bie­re von kon­ti­nu­ier­lich her­vor­ra­gen­der Qua­li­tät sind, egal ob klas­si­sches Lager oder außer­ge­wöhn­li­cher Sondersud.

Auch Alex­andre Baz­zo, Col­la­bo­ra­ti­on-Brew-Part­ner von der befreun­de­ten Cer­veja­ria Bam­berg in Bra­si­li­en jubel­te über den Gewinn. Nor­ma­ler­wei­se hät­ten sich Baz­zo und die Kund­mül­ler Brü­der auch heu­er wie­der auf der Mes­se Brau Bevia­le, in deren Rah­men der Euro­pean Beer Star über­ge­ben wird, getrof­fen – so wie auch 2018, als der Rauch­bock dort die Gold­me­dail­le gewann. Doch in die­sem Jahr wur­de die Mes­se wegen Coro­na abge­sagt und die Preis­ver­lei­hung fand zunächst online und dann im klei­nen Rah­men vor Ort in der Braue­rei statt. Zumin­dest digi­tal konn­ten sich die Gewin­ner zupro­sten und in die­sem Sin­ne auch auf ein hof­fent­lich bal­di­ges Wie­der­se­hen freuen.

Vor genau zehn Jah­ren haben sich die frän­kisch-bra­si­lia­ni­schen Freun­de ken­nen­ge­lernt, 2014 wur­de der Rauch­bock zum ersten Mal gebraut. Bern­stein­far­ben, mit rau­chig wär­men­den 7,0 Pro­zent Alko­hol und mit Hop­fen aus dem eige­nen Gar­ten. Das Ergeb­nis ist ein Zei­chen ihrer Freund­schaft. Und ein Genuss, den sie lie­ben. Gebraut auch wei­ter­hin sai­so­nal nach die­sem Vor­bild mit 4 Malz- und 3 Hopfensorten.

Mit 2.036 Bie­ren aus 42 Län­dern aller Kon­ti­nen­te ver­zeich­net der Euro­pean Beer Star 2020 im schwie­ri­gen Coro­na-Jahr eine welt­weit ein­ma­lig hohe Teil­neh­mer­zahl. Eine 66-köp­fi­ge Jury bestehend aus Brau­mei­stern, Bier­som­me­liers und aus­ge­wie­se­nen Bier­kennern kam aus Euro­pa nach Grä­fel­fing bei Mün­chen um in einer drei­tä­gi­gen Blind­ver­ko­stung Anfang Okto­ber die Gold‑, Sil­ber- und Bron­ze­me­dail­len in 70 Bier­sti­len zu ermit­teln. Nach objek­ti­ven Bewer­tungs­kri­te­ri­en wie sie auch der Kon­su­ment von Bier her­an­zieht: Optik, Schaum, Geruch, Geschmack und sor­ten­ty­pi­sche Aus­prä­gung. Nach­voll­zieh­bar und trans­pa­rent. Für Ste­fan Stang, Haupt­ge­schäfts­füh­rer der Pri­va­ten Braue­rei­en Bay­ern, einer der Grün­de, war­um der Euro­pean Beer Star welt­weit ein so hohes Renom­mee genießt.