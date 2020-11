Im Baye­ri­schen Land­tag tref­fen sich mor­gen – Diens­tag, 24.11.20 – Spit­zen­ver­tre­ter aus Poli­tik und der Uni­ver­si­tät Bay­reuth zu einem eigens anbe­raum­ten „UNI-Gip­fel“. Ziel ist es, eine kla­re Stra­te­gie, einen struk­tu­rier­ten Fahr­plan und kon­kre­te Lang­frist-Per­spek­ti­ven für den Cam­pus Kulm­bach zu fixieren.

Die Hoff­nun­gen und Erwar­tun­gen von FREIE WÄH­LER- Land­tags­ab­ge­ord­ne­tem Rai­ner Lud­wig sind groß: „Im Kern geht es dabei um die stra­te­gi­sche Wei­ter­ent­wick­lung und einen genau­en Fahr­plan der Fakul­tät für Lebens­wis­sen­schaf­ten am Stand­ort Kulmbach.

Vie­les ist bereits auf den Weg gebracht wor­den. Ein wert­vol­ler und bedeu­ten­der Mei­len­stein war zum Bei­spiel, dass das UNI- Pro­jekt in Kulm­bach in die High­tech-Agen­da des Frei­staats auf­ge­nom­men wur­de. Der erste finan­zi­el­le Back­ground ist im Dop­pel­haus­halt 19/20, inklu­si­ve Nach­trags­haus­halt, ver­an­kert. Der 1. Master-Stu­di­en­gang „Food-Qua­li­ty & Safe­ty“ ist vor kur­zem gestar­tet – deutsch­land­weit ein ein­ma­li­ges Stu­di­en­an­ge­bot; die ersten Stu­den­ten und auch Pro­fes­so­ren arbei­ten in Kulm­bach. Den­noch gibt es im Detail noch eini­ge Hür­den zu meistern.“

Der Fokus sol­le dabei u.a. auf die bevor­ste­hen­den Kauf-Ver­hand­lun­gen der Immo­bi­li­en Bay­ern (IMBY) mit der Kulm­ba­cher Braue­rei gelegt wer­den. Die­se ist in Besitz der Grund­stücke, auf denen die neue Fakul­tät ent­ste­hen soll – am alten Güter­bahn­hof. „Die­ser infra­struk­tu­rel­le Pro­zess muss nun zügig in Gang gesetzt wer­den. Dabei bedarf es gemein­schaft­li­cher Zusam­men­ar­beit, um dem Leucht­turm­pro­jekt ´Uni Cam­pus Kulm­bach´ wei­te­ren Schub zu ver­lei­hen“, erklärt der Kulm­ba­cher Abge­ord­ne­te, der sich opti­mi­stisch zeigt, im Rah­men des Gip­fel­tref­fens wei­te­re wich­ti­ge Wei­chen stel­len zu können.

Teil­neh­mer der Run­de sind u.a. Wis­sen­schafts­mi­ni­ster Bernd Sibler (CSU), Bau­mi­ni­ste­rin Ker­stin Schrey­er (CSU), FW- Land­rat Klaus Peter Söll­ner, füh­ren­de Ver­tre­ter der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, Kulm­bachs Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann sowie MdL Mar­tin Schöf­fel (CSU) und MdL Rai­ner Lud­wig (FW).