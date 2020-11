Stif­tung wird Patin

Die Stif­tung Evan­ge­li­scher Ver­ein Bam­berg über­nimmt die Paten­schaft für einen Platz in der Haus­auf­ga­ben­be­glei­tung im Löwen­zahn-Fami­li­en­treff, den die Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim im Bam­ber­ger Stadt­teil­zen­trum Löwen­zahn orga­ni­siert. Mit 1.000 Euro ermög­licht die Stif­tung, dass ein Kind im kom­men­den Jahr kosten­frei das Ange­bot in der Katz­hei­mer­stra­ße nut­zen kann. Es sind vor allem Fami­li­en mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund, die den Fami­li­en­treff besu­chen und froh sind, dass die Kin­der hier auch in Sachen Bil­dung von Fami­li­en­treff-Lei­te­rin The­re­sa Banz­haf und ihrem ehren­amt­li­chen Team gut beglei­tet werden.

Auch in die­sem Jahr war es mög­lich, das Ange­bot der Haus­auf­ga­ben­be­treu­ung trotz Coro­na auf­recht erhal­ten zu kön­nen. „Uns liegt es sehr am Her­zen, dass das Ange­bot der kosten­frei­en Haus­auf­ga­ben­be­glei­tung wei­ter statt­fin­den kann. Gera­de weil Schu­le 2020 nicht durch­gän­gig und wie gewohnt statt­fin­den konn­te bzw. kann, ist es so wich­tig, dass die Kin­der im Löwen­zahn Hil­fe und auch ein Stück Nor­ma­li­tät fin­den“, so Fred Schä­fer, zustän­di­ger Abtei­lungs­lei­ter der Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim. Er bedank­te sich herz­lich bei Ste­fan Kuhn, der als Vor­stand der Stif­tung Evan­ge­li­scher Ver­ein Bam­berg die gute Nach­richt über­brach­te, für die Über­nah­me der Patenschaft.

Seit eini­gen Jah­ren sichert der Fami­li­en­treff im Stadt­teil­zen­trum Löwen­zahn die Finan­zie­rung der Haus­auf­ga­ben­be­glei­tung mit einem Paten­schafts­mo­dell und kann dadurch sicher stel­len, dass die­se für die Kin­der kosten­frei ist. Die Haus­auf­ga­ben­be­glei­tung fin­det drei­mal pro Woche jeweils zwei Stun­den statt. Zusätz­lich wer­den die Kin­der in wei­te­ren Ein­zel­kon­tak­ten geför­dert, beson­ders im sprach­li­chen Bereich. Je nach Fähig­kei­ten der Ehren­amt­li­chen fin­den z.B. Vor­le­sen, Thea­ter­spie­len, Medi­en­er­zie­hung etc. statt.