Aus­schrei­bung für den Betrieb der Impf­zen­tren star­tet die­se Woche

Das erste gemein­sa­me Impf­zen­trum für Stadt und Land­kreis Bam­berg wird ab 15. Dezem­ber bis 31.03.2021 im Foy­er der Bro­se Are­na in Bam­berg umge­setzt. Der Landkreis Forch­heim wird sein Impf­zen­trum im ehe­ma­li­gen Don Bos­co Schü­ler­heim an der Bay­reu­ther Stra­ße in Forch­heim betrei­ben. Ab dem 01.04.2021 wird das Bam­ber­ger Impf­zen­trum dann in den Sport­park Bam­berg, An der Brei­ten­au, ver­legt. Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Land­rat Johann Kalb zei­gen sich sehr zufrieden: „Kon­struk­ti­ve und kon­zen­trier­te Ver­hand­lun­gen mit allen Betei­lig­ten haben dies so schnell mög­lich gemacht. Die Stand­or­te sind klar, jetzt geht es an die Ausschreibung, um einen Betrei­ber zu fin­den“, so Ober­bür­ger­mei­ster Star­ke. Land­rat Kalb betont: „Wir haben mit der Bro­se Are­na einen Stand­ort für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in Stadt und Land­kreis Bam­berg gefun­den, der über geeig­ne­te Räum­lich­kei­ten ver­fügt, ver­kehrs­tech­nisch gut ange­bun­den ist und aus­rei­chend Park­plät­ze hat.“

Nach Mit­tei­lung des Bun­des­ge­sund­heits­mi­ni­ste­ri­ums (BMG) könn­te schon Mit­te Dezem­ber ein Impf­stoff gegen COVID-19 zuge­las­sen wer­den. Die Baye­ri­sche Staatsregierung hat daher beschlos­sen, dass die Coro­na-Impf­zen­tren dezen­tral in den Landkreisen und kreis­frei­en Städ­ten orga­ni­siert und durch­ge­führt wer­den sol­len. Impfzentren und mobi­le Impf­teams sol­len bis zum 15.12.2020 ein­satz­fä­hig sein. Da die Impfstoffe zum Teil bei einer Tem­pe­ra­tur von – 70 Grad Cel­si­us gela­gert wer­den müs­sen, schei­det eine Ver­imp­fung in Arzt­pra­xen aus. Land­rat Kalb hebt her­vor: „Die­se besonderen Rah­men­be­digun­gen erfor­dern viel Platz für meh­re­re Impf­stra­ßen gleich­zei­tig. Die­se Vor­aus­set­zun­gen sind sowohl in der Bro­se Are­na als auch im Sport­park an der Brei­ten­au gegeben.“

Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke ergänzt: „Wir sind froh, schnell eine sehr gute Lösung gefun­den zu haben. Bis zum Jah­res­en­de gibt es noch drei Heim­spie­le der Bro­se Bam­berg mit gro­ßer Wahr­schein­lich­keit ohne Zuschau­er. Impf­zen­trum und Spiel­be­trieb in der Bro­se Are­na kön­nen ohne Pro­ble­me par­al­lel lau­fen. Selbst wenn im neu­en Jahr wie­der Bas­ket­ball­spie­le mit Zuschau­ern mög­lich sein soll­ten, sind wir logi­stisch in der Lage, das Impf­zen­trum mit dem Bas­ket­ball­be­trieb in der Bro­se Are­na zu kombinieren.“

Ab dem 01.04.2021 zieht das Impf­zen­trum dann in den Sport­park an der Brei­ten­au um. Die­se Immo­bi­lie befin­det sich bereits im Eigen­tum der Stadt Bam­berg. Star­ke betont, “dass der Pacht­ver­trag ohne­hin im März 2021 endet, so dass die Räumlichkeiten genutzt wer­den kön­nen. Wir sor­gen natür­lich für eine zusätz­li­che Anbin­dung zur Mem­mels­dor­fer Stra­ße, um Rück­sicht auf einen geord­ne­ten Verkehrsablauf zu nehmen.“

Jetzt geht es um die Aus­wahl eines geeig­ne­ten Betrei­bers sowohl für das gemein­sa­me Impf­zen­trum für Stadt und Land­kreis Bam­berg als auch für das Impf­zen­trum des Land­krei­ses Forch­heim: Grundsätzlich kom­men Kran­ken­häu­ser, Ärz­te und Ret­tungs­dien­ste in Fra­ge. Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke, Land­rat Johann Kalb und der Land­rat des Land­krei­ses Forch­heim, Dr. Her­mann Ulm, waren sich einig: „Auch dies wird uns in bewährt guter Zusam­men­ar­beit zügig gelingen.“