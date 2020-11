Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Mar­mor­plat­ten gin­gen zu Bruch

BAM­BERG. Sams­tag­abend zwi­schen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr stieß ver­mut­lich ein LKW An der Webe­rei gegen die Tief­ga­ra­gen­ein­fahrt. Der Unbe­kann­te ist wahr­schein­lich beim Ran­gie­ren gegen die Mar­mor­ta­feln gesto­ßen, wel­che dann zu Bruch gin­gen. Ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den in Höhe von ca. 5.000 Euro zu küm­mern, ent­fern­te sich der Unbe­kann­te vom Unfallort.

Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Infek­ti­ons­schutz­ge­setz nicht beachtet

BAM­BERG. Sonn­tag­abend gegen 19:45 Uhr fie­len einer Poli­zei­strei­fe bei einer Tank­stel­le in der Mem­mels­dor­fer Stra­ße drei Per­so­nen auf, die sich dort unter­hiel­ten. Nach etwa fünf Minu­ten stan­den die Per­so­nen unver­än­dert und ohne den erfor­der­li­chen Min­dest­ab­stand noch immer dort, wes­halb eine Per­so­nen­kon­trol­le durch­ge­führt wur­de. Hier­bei wur­de fest­ge­stellt, dass die Per­so­nen aus drei ver­schie­de­nen Haus­hal­ten stamm­ten. Bei der Per­so­na­li­en­fest­stel­lung zeig­ten sich die drei Män­ner unko­ope­ra­tiv und aggressiv.

Alle Drei erhal­ten nun eine Anzei­ge auf­grund des Ver­sto­ßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Wer hat zu nach­fol­gen­den zwei Sach­be­schä­di­gun­gen ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Schaf­zaun beschädigt

KEM­MERN. Den elek­tri­schen Zaun einer Schaf­wei­de in der Main­stra­ße beschä­dig­ten Unbe­kann­te am Sonn­tag, zwi­schen 9.30 und 16.20 Uhr. Zudem wur­de das Bat­te­rie­ka­bel gekappt, so dass kei­ne Strom­zu­fuhr mehr mög­lich ist. Der ange­rich­te­te Scha­den beläuft sich auf ca. 100 Euro.

Über­wa­chungs­ka­me­ra und Auto­rei­fen beschädigt

BAU­NACH. Scha­den von ca. 1.500 Euro rich­te­ten bis­lang Unbe­kann­te am Sams­tag­abend an. Eine an der Gara­ge eines Anwe­sens im Ört­leins­weg ange­brach­te Über­wa­chungs­ka­me­ra wur­de mut­wil­lig zer­stört. Zudem zer­sta­chen die Unbe­kann­ten den hin­te­ren rech­ten Rei­fen eines Pkw, Daim­ler, der neben der Gara­ge auf einem Park­platz stand.

Wo fehlt der Begrenzungsposten?

BISCH­BERG. Einen mas­si­ven Begren­zungs­pfo­sten mit Reflek­tor­band fand eine Anwoh­ne­rin der Orts­stra­ße „Fische­rei“ vor ihrer Haus­tü­re. Die­ser wur­de von Unbe­kann­ten zwi­schen Sams­tag­abend, 23 Uhr, und Sonn­tag­mor­gen, 10 Uhr, dort abgelegt.

Wo fehlt der Begren­zungs­pfo­sten? Mel­dun­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

Dieb bedien­te sich am Grab

BREI­TEN­GÜSS­BACH. Im Fried­hof ent­wen­de­te zwi­schen Sams­tag­nach­mit­tag und Sonn­tag­vor­mit­tag ein Unbe­kann­ter eine Bron­ze-Grab­lam­pe sowie ein Bron­ze-Weih­was­ser­be­hält­nis von einem Grab. Bei­de Gegen­stän­de haben einen Wert von ins­ge­samt etwa 300 Euro.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ein­bre­cher lie­ßen ihr Werk­zeug zurück

HIRSCHAID. Zwi­schen Sams­tag- und Sonn­tag­nach­mit­tag bra­chen Unbe­kann­te auf dem Gelän­de einer Auto­ver­wer­tung in der Jäger­stra­ße gewalt­sam die Werk­statt­tür sowie das Roll­tor zum Lager­raum auf. Zudem wur­de ein Bewe­gungs­mel­der abge­schla­gen. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Bis­lang ist noch nicht bekannt, ob etwas ent­wen­det wur­de. Auf dem Gelän­de konn­ten zwei zurück­ge­las­se­ne Bol­zen­schnei­der, eine Eisen­stan­ge sowie ein Hebe­lei­sen sicher­ge­stellt werden.

Mit Alko­hol am Steu­er I

HALL­STADT. Deut­li­chen Alko­hol­ge­ruch stell­ten Poli­zei­be­am­te am Mon­tag, kurz vor 1 Uhr, bei der Kon­trol­le eines 27-jäh­ri­gen Auto­fah­rers in der Kas­par-Schleib­ner-Stra­ße fest. Ein dar­auf­hin durch­ge­führ­ter Alcotest bestä­tig­te den Ver­dacht. Mit 1,08 Pro­mil­le hat­te der jun­ge Mann deut­lich zu viel intus und muss­te des­halb zur Blut­ent­nah­me. Der Fahr­zeug­schlüs­sel sowie sein Füh­rer­schein wur­den sofort sichergestellt.

Mit Alko­hol am Steu­er II

BISCH­BERG. In eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le geriet am Sonn­tag­abend ein Auto­fah­rer. Da der Ver­dacht bestand, dass der 39-Jäh­ri­ge alko­ho­li­siert sei­nen Pkw Opel Cor­sa steu­er­te, wur­de ein Alcotest durch­ge­führt. Die­ser erbrach­te 0,68 Promille.

Bei­de Alko­hol­sün­der müs­sen nun mit einem Buß­geld sowie einem Fahr­ver­bot rechnen.

Zur Blut­ent­nah­me ins Klinikum

SAM­BACH. Zur Blut­ent­nah­me ins Kli­ni­kum muss­te am Sonn­tag­abend ein 33-jäh­ri­ger Auto­fah­rer. Vor­aus­ge­gan­gen war die Mit­tei­lung eines auf­merk­sa­men Bür­gers bei der Poli­zei, dass der BMW-Fah­rer ver­mut­lich in betrun­ke­nem Zustand unter­wegs sei. Nach erfolg­ter Hal­ter­fest­stel­lung konn­te eine Poli­zei­strei­fe den Mann an sei­ner Wohn­an­schrift antref­fen. Ein vor Ort durch­ge­führ­ter Alcotest erbrach­te 1,04 Promille.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Klet­te­rer stürzt zu Boden

WIE­SENT­TAL. Schwe­re Ver­let­zun­gen erlitt am Sonn­tag­nach­mit­tag ein 28-Jäh­ri­ger bei einem Sturz am soge­nann­ten „Ver­bre­cher­eck“ aus zir­ka vier Meter Höhe. Der Mann kam in ein Krankenhaus.

Gegen 16 Uhr klet­ter­te der Bay­reu­ther an dem als „Ver­bre­cher­eck“ bekann­ten Klet­ter­fel­sen zwi­schen Mug­gen­dorf und Beh­rin­gers­müh­le, im Unte­ren Wie­sent­tal. Als er sich in einer Höhe von zir­ka vier Metern befand, lösten sich zwei von ihm selbst gesetz­te Siche­run­gen. Der jun­ge Mann stürz­te unge­bremst zu Boden und ver­letz­te sich schwer. Ein Hub­schrau­ber brach­te den Ver­letz­ten in ein nahe­ge­le­ge­nes Kran­ken­haus. Wie es zu dem Sturz­ge­sche­hen kom­men konn­te, ermit­teln nun hier­für spe­zia­li­sier­te Poli­zei­be­am­te aus Ober­fran­ken zusam­men mit der Poli­zei aus Ebermannstadt.

Holz­lat­te herausgerissen

EBER­MANN­STADT. Bis­lang unbe­kann­te Täter ris­sen von Sams­tag auf Sonn­tag eine Holz­lat­te aus einer Gara­ge in der Alt­wei­her­stra­ße. Hier­durch ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 50 Euro. Per­so­nen, die ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen von Sams­tag auf Sonn­tag gemacht haben und/​oder die Täter beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei in Eber­mann­stadt unter der Tel.: 09194/7388–0 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

HAU­SEN. LKR. FORCH­HEIM. Mit­tel­schwer ver­letzt wur­de ein 75-jäh­ri­ger Rad­fah­rer am Rad­weg des Main-Donau-Kana­les am Sonn­tag­nach­mit­tag. Der Rad­fah­rer war von der Sport­in­sel in Rich­tung Hau­sen unter­wegs. Beim Durch­fah­ren der Unter­füh­rung der alten Eisen­bahn­brücke kol­li­dier­te er mit einem ent­ge­gen­kom­men­den 73-jäh­ri­gen Fuß­gän­ger. Der 75-Jäh­ri­ge stürz­te vom Rad und wur­de hier­bei mit­tel­schwer ver­letzt. Er wur­de durch den ver­stän­dig­ten Ret­tungs­dienst in ein Kran­ken­haus gebracht. Der Fuß­gän­ger blieb unver­letzt. Ein Sach­scha­den ent­stand nicht.