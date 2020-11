Am Sonn­tag, den 22. Novem­ber 2020 wur­de die Forch­hei­mer Berg­wacht kurz nach 16 Uhr zu einem ver­un­fall­ten Klet­te­rer bei Mug­gen­dorf gerufen.

Die­ser war so unglück­lich gestürzt, dass er sich schwe­re Ver­let­zun­gen zuge­zo­gen hat. Am Ein­satz­ort ent­schie­den wir uns, den Hub­schrau­ber Chri­stoph 27 aus Nürn­berg hin­zu zu zie­hen. So kann ein scho­nen­der Trans­port gewähr­lei­stet werden.

Gemein­sam mit dem Ret­tungs­dienst ver­sorg­ten wir den Pati­en­ten. Den Ver­un­fall­ten brach­ten wir mit der Gebir­ges­tra­ge und Seil­si­che­rung zum Chri­stoph 27. Der Hub­schrau­ber flog den Pati­en­ten ins Krankenhaus.

Trotz her­ein­bre­chen­der Dun­kel­heit war es eine super Zusam­men­ar­beit aller Rettungskräfte.

Im Ein­satz mit uns waren der Chri­stoph 27, Ret­tungs­dienst aus Eber­mann­stadt, Poli­zei Eber­mann­stadt sowie der Ein­satz­lei­ter Rettungsdienst.

Ein­satz­en­de war gegen 17.45 Uhr