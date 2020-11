Dank der Bun­des­re­gie­rung Audio­gui­de mit 37 Sta­tio­nen in Bild und Ton

Davon konn­ten die Ver­ant­wort­li­chen des Deut­schen Kame­ra­mu­se­ums in Plech bis­lang nur träu­men, doch dank eines Coro­na-Son­der­pro­gramms des Bun­des­mi­ni­ste­ri­ums für Kul­tur und Medi­en ist ein eige­ner pro­fes­sio­nel­ler Audio­gui­de für das Ple­cher Muse­um nun Rea­li­tät: 37 her­aus­ra­gen­de Expo­na­te oder Sta­tio­nen im Deut­schen Kame­ra­mu­se­um kann man jetzt vir­tu­ell in Bild, Text und gewis­ser­ma­ßen als Hör­spiel daheim oder – wenn wie­der geöff­net sein darf – vor Ort im Muse­um bei einer span­nen­den Füh­rung erle­ben, wie aus einer Pres­se­mit­tei­lung des Deut­schen Kame­ra­mu­se­ums hervorgeht.

Im Mai die­ses Jah­res gab der Bund eine Initia­ti­ve bekannt, die Muse­en das (Über-)Leben in Zei­ten der Kon­takt­be­schrän­kun­gen in der Coro­na-Kri­se erleich­tern soll­ten: „NEU­START. Sofort­pro­gramm für Coro­na-beding­te Inve­sti­tio­nen in Kul­tur­ein­rich­tun­gen“ lau­te­te der etwas sper­ri­ge Titel, der dem Deut­schen Kame­ra­mu­se­um jetzt „einen pro­fes­sio­nel­len Audio­gui­de bescher­te, der ohne die­se Ber­li­ner Zuschüs­se nie­mals erschwing­lich gewe­sen wäre“, wie För­der­ver­eins-Schatz­mei­ster Tho­mas Wan­ka erläutert.

13.500 Euro betru­gen die Gesamt­in­ve­sti­tio­nen in die­sem Zusam­men­hang, von denen der För­der­ver­ein Deut­sches Kame­ra­mu­se­um in Plech e.V. ledig­lich zehn Pro­zent selbst bei­steu­ern muss­te. In die­ser Sum­me ent­hal­ten waren Maß­nah­men zur Ein­hal­tung der Coro­na-Bekämp­fungs­maß­nah­men von der Glas­schei­be an der Kas­se bis zum Des­in­fek­ti­ons­mit­tel­spen­der, ein Ser­ver und WLAN-Repeater nebst nöti­ger Tech­nik aber vor allem Inve­sti­tio­nen in den Audio­gui­de, der eine kon­takt­lo­se Füh­rung mit ent­spre­chen­den Abstands­re­geln ermög­licht. Vor­teil die­ser Lösung für den Besu­cher laut Muse­ums­lei­ter Kurt Tau­ber: „Jeder Gast kann sei­ne ver­trau­te Aus­rü­stung mit sei­nen bewähr­ten Ein­stel­lun­gen ein­set­zen. Vor­teil fürs Muse­um: Kei­ne Anschaf­fung eige­ner Audio­gui­de-Gerä­te nötig, kei­ne War­tung erfor­der­lich, kei­ne Repa­ra­tu­ren oder eben in Coro­na-Zei­ten kei­ne Des­in­fek­ti­on der Apparate.“

Jeder Besu­cher, der sein eige­nes Smart­pho­ne oder Tablet ins Muse­um mit­bringt kann sich – natür­lich kosten­los – in das WLAN-Netz des Kame­ra­mu­se­ums ein­log­gen und nach dem Scan­nen eines QR-Codes geht es schon los. Auf dem jewei­li­gen Bild­schirm erschei­nen je nach Inter­es­se Bil­der aus­ge­wähl­ter, eigens gekenn­zeich­ne­ter Expo­na­te und dazu kann man ent­we­der einen Beschrei­bungs­text lesen oder sich – noch viel inter­es­san­ter – per mit­zu­brin­gen­der Ohr- oder Kopf­hö­rer eine Art Hör­spiel zu Gemü­te füh­ren, das die beson­de­ren Aus­stel­lungs­stücke in kurz­wei­li­gen Bei­trä­gen erläu­tert. Wenn wenig Besu­cher in den Sälen unter­wegs sind kann auch ein Gast sei­ne Beglei­ter mit nur einem Gerät per Laut­spre­cher aku­stisch „mit­ver­sor­gen“, ohne ande­re Besu­cher zu stören.

Dabei wur­de mit Ilka Teich­mül­ler und Oli­ver Brod ein pro­fes­sio­nel­les Spre­cher-Duo enga­giert, das sonst für Funk, Fern­se­hen, Syn­chro­ni­sa­ti­ons­stu­di­os oder Hör­spiel­pro­duk­tio­nen arbei­tet und eine Atmo­sphä­re rund um das Expo­nat her­bei­zau­bert, die man sonst nur von hoch­wer­ti­gen TV-Pro­duk­tio­nen kennt.

Hör­bei­spiel: “Kame­ra­me­cha­ni­ker Photodoc”

Wer jetzt neu­gie­rig auf das fer­ti­ge Pro­dukt gewor­den ist, kann den Wahr­heits­ge­halt der Pres­se­mit­tei­lung des Deut­schen Kame­ra­mu­se­ums von zuhau­se aus selbst über­prü­fen. Der Audio­gui­de ist näm­lich nicht nur vor Ort im (der­zeit Coro­na-bedingt geschlos­se­nen) Muse­um abruf­bar, son­dern auch rund um die Uhr über die Home­page unter: www​.kame​ra​mu​se​um​.de/​a​u​d​i​o​g​u​ide. Dort fin­det sich auch zur Vor­be­rei­tung des Muse­ums­be­suchs ein Lage­plan mit den ein­ge­zeich­ne­ten Sta­tio­nen des Audio­gui­des so dass der Besu­cher sich spä­ter ziel­stre­big gleich in den rich­ti­gen Raum bege­ben kann, wenn er ein bestimm­tes Expo­nat direkt in Augen­schein neh­men möchte.

Die Ber­li­ner Jour­na­li­stin Dr. phil. Clau­dia Klein hat­te im August 2020 das Ple­cher Muse­um besucht und sich bei Tau­ber und Wan­ka aus­gie­big über die vor­zu­stel­len­den High­lights infor­miert. Klein ist seit zwölf Jah­ren freie Kul­tur­schaf­fen­de im Bereich Muse­en und Doku­men­tar­film und hat schon mit gro­ßen Audio­gui­de-Agen­tu­ren etwa 80 Füh­run­gen rea­li­siert. Die Liste ihrer Refe­ren­zen ist beein­druckend und ent­hält unter ande­ren die klang­vol­len Namen bedeu­ten­der Auf­trag­ge­ber wie Stif­tung Preu­ßi­scher Kul­tur­be­sitz, Jüdi­sches Muse­um Ber­lin, Staat­li­che Schlös­ser, Gär­ten und Kunst­samm­lun­gen Meck­len­burg-Vor­pom­mern, Muse­um Frie­der Bur­da, Hum­boldt-Forum. Das Deut­sche Kame­ra­mu­se­um befin­det sich mit dem Audio­gui­de also in aller­be­ster Gesellschaft.

Für die tech­ni­sche Pro­duk­ti­on war Uwe Strauch von „muse​um​.de“ in Xan­ten ver­ant­wort­lich. Dort wer­den die Tex­te, Bil­der und Audio­files zusam­men mit einer Anzahl Audio­gui­des ande­rer Muse­en auch zen­tral geho­stet. Das Deut­sche Kame­ra­mu­se­um kann aber frei über die erstell­ten Bei­trä­ge ver­fü­gen und sie nach Bedarf mul­ti­me­di­al einsetzen.