Erlan­gen (ots) – Am Frei­tag (20.11.2020) bra­chen unbe­kann­te Täter in ein Mehr­fa­mi­li­en­haus in Erlan­gen-Bruck ein und ent­wen­de­ten Schmuck. Die Kri­mi­nal­po­li­zei bit­tet um Zeugenhinweise.

Im Zeit­raum von 09:30 Uhr bis 22:30 Uhr dran­gen Unbe­kann­te über Hebeln der Bal­kon­tür in die Woh­nung eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Auf­seß­stra­ße ein.

Sie durch­wühl­ten Schrän­ke in meh­re­ren Zim­mern der Woh­nung und ent­wen­de­ten Schmuck im Wert von meh­re­ren tau­send Euro sowie ande­re Gegenstände.

Nach­dem der Woh­nungs­in­ha­ber nach Hau­se gekom­men war und den Ein­bruch bemerkt hat­te, ver­stän­dig­te er die Poli­zei. Der Kri­mi­nal­dau­er­dienst über­nahm die Spu­ren­si­che­rung vor Ort. Die wei­te­ren Ermitt­lun­gen wer­den durch das Fach­kom­mis­sa­ri­at der Erlan­ger Kri­mi­nal­po­li­zei geführt.

Per­so­nen, die im Tat­zeit­raum Ver­däch­ti­ges bemerkt haben, wer­den gebe­ten, sich mit dem Kri­mi­nal­dau­er­dienst unter der Ruf­num­mer 0911/2112–3333 in Ver­bin­dung zu setzen.